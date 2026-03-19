Fondurile europene pentru sistemul de sănătate din România se dublează în 2026, anunță ministrul Sănătății

Sistemul de sănătate din România va beneficia în 2026 de o creștere semnificativă a finanțării europene. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că bugetul alocat ajunge la 5 miliarde de lei, față de 2,5 miliarde de lei în 2025. 

de Denisa Vladislav

la 19.03.2026 , 20:47
Sursa: Facebook/ Alexandru Rogobete

"În anul 2026, Ministerul Sănătății beneficiază de 5 miliarde de lei fonduri europene nerambursabile, față de 2,5 miliarde de lei în anul 2025. Este o creștere majoră, care înseamnă mai mult decât o diferență de buget", a scris ministrul Sănătăţii într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, fondurile vor fi direcționate către domenii esențiale: ambulatorii de specialitate, programe de screening și prevenție, centre de sănătate mintală, dotarea cu echipamente moderne și extinderea spitalelor care oferă servicii intervenționale.

Oficialul subliniază că investițiile constante sunt cheia reformei: "Un sistem de sănătate puternic nu se construiește doar prin reacție la crize, ci prin investiții predictibile, inteligente și corecte."

În mesajul său, ministrul evidențiază și impactul deja vizibil al fondurilor europene: spitale noi, secții reabilitate și servicii medicale mai accesibile pentru pacienți.

"Binele nu vine niciodată de la sine. Binele se construiește prin muncă, prin responsabilitate și prin oameni care aleg să facă lucrurile până la capăt", a mai transmis Alexandru Rogobete.

Acesta a adăugat că recâștigarea încrederii în sistemul medical depinde de oameni și de continuitatea investițiilor: "Încrederea ne face bine."

