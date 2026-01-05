Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Gheaţa, reţeta dezastrului de pe trotuare. Camerele de gardă, pline de pacienți cu entorse și fracturi

Atenţie la fiecare pas în această perioadă. Camerele de gardă sunt pline de pacienţi care au suferit entorse sau fracturi după ce au alunecat pe gheață. Acolo unde a nins, zăpada de pe străduţe a fost topită doar de maşini, dar nici oamenii nu au curățat trotuarele. Legea spune că trotuarul din fața curților trebuie curățat de proprietari, în timp ce trotuarul din jurul blocului intră în responsabilitatea asociațiilor de locatari.

de Alex Prunean

la 05.01.2026 , 14:00

E iarnă autentică de 3 zile, iar acest lucru se vede nu doar pe străzi și trotuare, ci și în camera de gardă a spitalului de ortopedie. La Cluj, medicii sunt copleșiți de numărul de cazuri de entorse sau fracturi la pacienți care au alunecat pe gheață și zăpadă de pe trotuare.

Fie că merg cu ambulanțele sau duși de rude, pacienții au de așteptat la rând pe hol până când să fie preluați, pentru că numărul de cazuri e mult mai mare decât de obicei.

Oamenii trebuie să știe că responsabilitatea întreținerii trotuarelor din dreptul proprietății le aparține, în caz contrar riscă amenzi de la Poliția locală, între 200-500 lei pers fizice și până la 2000 lei persoane juridice. În plus, nu se mai găsesc în magazine lopeți de zăpadă și sare de drum.

Articolul continuă după reclamă
Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

fracturi entorse victime gheata trotuar spital
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi prelungit vacanţa?
Observator » Sănătate » Gheaţa, reţeta dezastrului de pe trotuare. Camerele de gardă, pline de pacienți cu entorse și fracturi