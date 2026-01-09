Iarna și-a intrat în drepturi în România. După câteva zile cu ninsori și viscol, meteorologii anunță că în perioada următoare gerul va pune stăpânire pe țara noastră. În acest context, specialiștii vin cu o serie de recomandări.

Zăpada și poleiul nu le dau bătăi de cap doar șoferilor, ci și pietonilor. Doar la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Botoșani, mai multe persoane au ajuns cu răni grave, după ce au alunecat pe gheață.

"Cele mai frecvente diagnostice raportate de medici includ facturile la nivelul membrelor, luxații și entorse severe sau contuzii, ca urmare a alunecării pe gheaţă", spune Ioan Asaftei, purtător de cuvânt Spital Judeţean Botoşani.

De la începutul anului, peste 165 de persoane au ajuns la urgențe după ce au căzut pe gheață și au suferit diverse traumatisme, iar aproape jumătate dintre cazuri s-au înregistrat doar în ultimele 24 de ore.

"Din cauza poleiului, care face victime şi la Botoşani, provocând un aflux masiv de pacienţi în Unitatea de Primiri Urgenţe", spune Ioan Asaftei, purtător de cuvânt Spital Judeţean Botoşani.

"În ultimele 24 de ore, au fost zeci de apeluri prin numărul unic de urgenţă 112, prin care nu se atrăgea atenţia că există persoane cu fracturi la nivelul membrelor inferioare şi superioare, în diverse localităţi, de la nivelul judeţului Botoşani", spune Carmen Răgoașcă, medic ambulanţă.

"Undeva la 45 de pacienţi în şase ore. Acum cu perioada aceasta, cu zăpada, cu gheața, cu frigul s-au înmulţit numărul pacienţilor", spune Dana Aniței, asistentă radiologie.

Volumul mare de intervenții a pus serios la încercare şi personalul medical, care a lucrat la capacitate maximă.

"S-a apelat la colegii de la Dorohoi, unde serviciul de radiologie ne-a sprijinit, primind pacienţii de la Botoşani pentru investigaţii", spune Carmen Răgoașcă, medic ambulanţă.

Situaţia nu este una singulară. Şi la Iaşi, în doar câteva ore, 20 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au accidentat din cauza poleiului.

