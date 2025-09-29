Spitalele din România vor fi obligate să aibă butoane de panică pentru fiecare pacient şi camere de supraveghere în unităţile de primiri urgenţe şi în secţiile de ATI. Măsura vine după cazul "Alexandra", gravida care a murit într-un spital din Botoşani după ce a aşteptat un medic o noapte întreagă. Legea a fost aprobată în Parlament şi merge la Cotroceni pentru promulgare.

Fiecare spital va fi obligat să aibă aceste sisteme prin care pacienţii pot cere ajutor personalului medical. La Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală există deja de câţiva ani, în fiecare salon.

Noile reguli vor fi obligatorii atât pentru spitalele publice, cât și pentru cele private. Măsura a fost luată la mai bine de doi ani de când Alexandra, o gravidă de doar 25 de ani, a murit de durere, în aşteptarea unui medic.

Dispozitivele vor fi amplasate astfel încât pacienții să poată semnala rapid o urgență medicală sau o situație de pericol iminent, iar sistemul va înregistra și timpul de intervenție. În plus, unele spitale au instalate butoane de panică inclusiv pentru personal. În urmă cu un an, chiar la Spitalul Pantelimon mai mulţi aparţinători au intrat în UPU cu săbii şi alte obiecte ascuţite.

În cazul camerelor de luat vederi de la UPU şi ATI, înregistrările video vor fi păstrate între 3 și 60 de zile și vor putea fi accesate doar de personalul autorizat.

Pacienții cred că măsura îi va face pe medici să fie mai atenți. Dacă spitalele nu instalează sistemele de alertă, nu le mențin funcționale sau nu fac instruiri periodice, riscă amenzi între 10.000 și 30.000 de lei.

