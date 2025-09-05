Legea care a permis ani la rând medicilor din spitalele publice să trimită pacienți și către cabinetele lor private va fi schimbată. Ministerul Sănătății vrea să elimine practica unui astfel de contract cu Casa de Asigurări. Măsura îi împarte pe pacienți între speranța unor servicii mai corecte și teama că accesul la tratament va fi și mai dificil.

Până acum, unii medici angajați la stat încheiau contracte cu Casa Națională de Asigurări prin clinicile private. Rezultatul: pacienții care îi căutau în spitalele publice erau trimiși la privat, unde plăteau suplimentar, deși aparatura din spitale putea oferi aceleași servicii decontate. Modificarea anunțată de ministrul Sănătății schimbă procedura.

Medicii din spitalele publice vor încheia prioritar contractele cu Casa prin unitatea unde lucrează, iar abia după program pot deconta servicii și în privat. "Toate schimbările prevăzute legislativ pe care le așteptăm sunt schimbări pe care eu le agreez întru totul. Suntem într-o permanentă schimbare și, de fapt, problema noastră în spitalele de provincie e lipsa personalului cu studii superioare, este lipsa doctorilor. Multe dintre schimbările propuse în noile modificări legislative sunt convinsă că vor fi benefice", a declarat Alina Neacşu, manager interimar Spitalul Județean de Urgență Brăila.

4 din 10 medici din România lucrează în același timp și în sistemul public și în cel privat

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Institutului Național de Statistică, avem peste 74.000 de doctori în toată țara, un număr dublu față de anii 90. Chiar şi aşa, deficitul de medici din țară trece de 15.000. Principala problemă este că cei mai mulți rămân după rezidențiat să lucreze în marile orașe. În timp ce oficialii din spitalele publice vorbesc despre o intrare în normalitate, reprezentanții clinicilor private avertizează că noua lege ar putea forța medicii să aleagă și ar accentua criza de personal.

"Această situație generează trei consecințe majore: liste de așteptare interminabile, diagnostic tardiv, o dependență accentuată de privat. Este de așteptat ca o parte semnificativă a specialiștilor să migreze către privat, ceea ce va accentua deficitul de personal în spitalele de stat", spune Horia Vlădescu, manager clinică privată.

Pentru pacienți însă, măsura înseamnă că nu vor mai fi nevoiți să plătească suplimentar pentru aceiași medici, disponibili doar la clinicile private. "Beneficiul e că poţi să găseşti medicul în spitalul public. Nu trebuie să mergi neapărat la privat. Important este să punem accentul pe accesul pacientului în sistemul public, pentru că până la urmă vorbim de pacienţi care sunt asiguraţi, de pacineţi care cotizează la sistemul public şi defapt banii ar trebui să urmărească pacientul şi nu pacientul să urmarească banii în a-şi asigura serviciile medicale", a explicat Radu Gănescu, preşedinte Asociaţia Pacienţilor COPAC.

Medicii din provincie spun însă că această modificare nu îi afectează atât de tare ca pe colegii din oraşele mari, pentru că în mediul rural, cea mai mare problemă rămâne lipsa specialiştilor.

