A fost nevoie să moară oameni... Vă amintiţi cu siguranţă de această frază, rostită de președintele României după tragedia de la Colectiv. Au trecut 10 ani de atunci. Ani în care sistemul a rămas în mare parte neschimbat, iar lecțiile nu par învățate.

Suntem obișnuiți să căutăm vinovații în birourile directorilor, ale miniștrilor sau ale șefilor de departamente. Desigur, vina lor este reală: privesc pasivi un sistem bolnav, pe care nu vor să-l reformeze. Dar ce este cu adevărat revoltător e că inclusiv oameni obișnuiți, cadre medicale care ar putea oricând să fie și ele pacienți, tratează cu superficialitate regulile elementare de igienă.

Reguli ignorate și bijuterii în spitale

Sunt reguli clare care interzic purtarea bijuteriilor sau a unghiilor lungi în spitale. Cu toate acestea, ele sunt încălcate fără nicio reținere. La Spitalul Floreasca, 50 de cadre medicale au ajuns în fața comisiei de disciplină pentru astfel de abateri aparent minore, dar esențiale pentru igiena într-o unitate medicală.

După moartea a șapte copii la Spitalul Sfânta Maria din Iași, în urma unor infecții dobândite în spital, managerii au declanșat controale interne. Abia acum, spun surse medicale, au început să observe "unghiile stiletto de pe secții".

"Eu n-am văzut să folosească mănuși sterile când veneau în salon să ia analize copilului", a declarat telefonic Oana Ivașciuc, mama unuia dintre copiii care au murit la Iași.

Infecțiile din Spitalul Sfânta Maria nu au fost un focar izolat. Au fost un simptom al unei probleme cronice, ignorate ani de zile. "Asta e o problemă recurentă în toate spitalele, cu bacteriile și microbii aduși din afară, și asta tocmai din lipsa finanțării și creerii condițiilor propice pentru desfășurarea activității medicale", spune un tânăr intervievat în fața unei unități spitalicești.

Deși încă din 2021 un ordin al Ministerului Sănătății stabilea norme clare pentru igiena mâinilor, inclusiv interdicția bijuteriilor sau a unghiilor false, aplicarea lor rămâne deficitară. Potrivit specialiștilor, aproape 90% dintre germeni se transmit prin contactul cu mâinile care nu sunt suficient igienizate. Legea interzice purtarea bijuteriilor în timpul oricărei activități medicale, fie că vorbim despre lănțișoare, inele, brățări sau ceasuri. Tot în această categorie intră și unghiile false sau oja.

50 de cadre medicale cercetate disciplinar

"În momentul de față avem circa 50 de persoane trimise în comisia de disciplină a spitalului", a declarat dr. Bogdan Opriță, purtător de cuvânt al Spitalului Floreasca. "Comisia de disciplină va stabili măsurile pe care trebuie să le aplice, de la note de atenționare până la mustrare scrisă, eventual reținerea din salariu, dacă acestea se repetă. Sancțiunile sunt prevăzute în Codul Muncii și bineînțeles că, la un număr de abateri disciplinare, se poate merge și mai departe, la desfacerea contractului de muncă".

O echipă Observator a discutat și cu o studentă la Medicină, imediat după ieșirea dintr-un spital din Capitală. Nici ea nu știa că unghiile lungi și bijuteriile sunt interzise în timpul contactului cu pacienții.

Realitatea este că, doar în primele luni ale acestui an, în spitalele din România au fost raportate aproape 12.000 de infecții. Iar acestea sunt doar cele declarate. Rata de raportare a infecțiilor nosocomiale în România este de sub 2%, în comparație cu 7% în Germania, 6% în Spania sau 5,3% în Danemarca.

În fața presiunii publice și a noilor cazuri dramatice, Ministerul Sănătății promite acum verificări mai riguroase și un plan național de prevenție. Printre măsurile anunțate se numără desemnarea unui epidemiolog dedicat pentru fiecare secție ATI, acolo unde riscul de infecții este cel mai ridicat. Rămâne de văzut dacă va fi și pus în aplicare... înainte să fie, din nou, nevoie să moară oameni.

