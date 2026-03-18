Cum obții pașaportul electronic românesc și în câte țări poți călători fără viză

Pașaportul electronic românesc rămâne unul dintre cele mai puternice documente de călătorie din lume, oferind acces fără viză în 172 de țări. Cu ocazia Zilei Pașaportului Românesc, autoritățile reamintesc cât de simplu a devenit procesul de obținere, care începe online, printr-o programare rapidă.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 20:47
Paşaport românesc Paşaport românesc - Shutterstock

Pașaportul electronic românesc oferă acces fără viză în 172 de țări din întreaga lume, reamintește Ministerul Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Pașaportului Românesc, marcată pe 19 martie.

Programările pentru obținerea documentului se fac online, pe platforma hub.mai.gov.ro.

Pașaportul electronic românesc este unul dintre cele mai valoroase documente de călătorie din lume. El oferă acces fără viză în 172 de țări și teritorii, ceea ce înseamnă că titularul poate călători liber în aproximativ 86% din destinațiile globale, scrie Mediafax.

Conform Henley Passport Index, indicele internațional de referință care clasifică pașapoartele după puterea de mobilitate, România se situează în prezent în prima jumătate a clasamentului mondial.

Procesul este accesibil și poate fi început online. Pe platforma Ministerului Afacerilor Interne, cetățenii pot selecta județul în care doresc să depună cererea și pot alege un loc disponibil. Sistemul afișează în timp real locurile libere din fiecare județ al țării.

pasaport electronic viza romania pasaport romanesc vama calatorie
Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă
Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
O femeie din Brăila, mamă a trei copii, a fost înjunghiată de soţ. Femeia voia să divorţeze
O femeie din Brăila, mamă a trei copii, a fost înjunghiată de soţ. Femeia voia să divorţeze
