Cum obții pașaportul electronic românesc și în câte țări poți călători fără viză

Pașaportul electronic românesc rămâne unul dintre cele mai puternice documente de călătorie din lume, oferind acces fără viză în 172 de țări. Cu ocazia Zilei Pașaportului Românesc, autoritățile reamintesc cât de simplu a devenit procesul de obținere, care începe online, printr-o programare rapidă.

Programările pentru obținerea documentului se fac online, pe platforma hub.mai.gov.ro.

Pașaportul electronic românesc este unul dintre cele mai valoroase documente de călătorie din lume. El oferă acces fără viză în 172 de țări și teritorii, ceea ce înseamnă că titularul poate călători liber în aproximativ 86% din destinațiile globale, scrie Mediafax.

Conform Henley Passport Index, indicele internațional de referință care clasifică pașapoartele după puterea de mobilitate, România se situează în prezent în prima jumătate a clasamentului mondial.

Procesul este accesibil și poate fi început online. Pe platforma Ministerului Afacerilor Interne, cetățenii pot selecta județul în care doresc să depună cererea și pot alege un loc disponibil. Sistemul afișează în timp real locurile libere din fiecare județ al țării.

