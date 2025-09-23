Cine își dorește să doneze sânge o poate face în continuare, însă cu câteva restricţii. Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj a anunțat restricții temporare, după creșterea alarmantă a cazurilor de infectare cu virusul West Nile, atât în România, cât și în Europa.

Persoanele care au fost infectate cu virusul West Nile nu pot dona sânge timp de 120 de zile de la vindecare, iar cele care călătoresc într-unul dintre judeţele în care au fost semnalate astfel de cazuri nu pot dona timp de 28 de zile în alte judeţe.

Pot fi instituite însă şi măsuri la nivel judeţean. La Cluj, de exemplu, locuitorii din Turda nu pot dona sânge până pe 1 noiembrie pentru că recent acolo a fost semnalat un caz, iar la Centrul de Transfuzie de la Cluj sângele nu poate fi testat pentru acest virus.

În judeţele în care se fac totuşi aceste teste, sângele recoltat este ţinut în carantină timp de câteva zile până când vine rezultatul analizelor.

Articolul continuă după reclamă

În ţara noastră, în prezent, au fost semnalate 31 de cazuri de West Nile, cele mai multe în Bucureşti şi în judeţele Galaţi şi Brăila.

Virusul se transmite prin înţepătura unui anumit ţânţar şi în 80% din cazuri persoana infectată nu prezintă simptome, dar pot totuşi să apară semne specifice gripei - febră, dureri musculare, dureri de cap sau greaţă.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰