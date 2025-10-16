Pe lângă CNP, românii trebuie să mai înveţe acum încă un şir de cifre - codul personal de sănătate. Doar aşa vom avea la îndemână tot dosarul nostru medical. Noul sistem informatic al asigurărilor de sănătate, dezvoltat cu bani din PNRR, va fi gata anul viitor, iar Observator a aflat deja cum arată.

Pe noua platformă, fiecare pacient va primi un cod personal de sănătate. CNP-ul medical va fi accesibil de la naștere până la sfârșitul vieții.

"De data aceasta platforma va interacţiona cu pacientul. Pacientul va putea pe baza unui cod şi-a unei parole să acceseze propriul dosar electronic medical. Îşi poate vizualiza serviciile medicale de care a beneficiat", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Aplicaţie similară cu cele bancare

"Pacientul va primi o notificare pe telefon şi lucrul acesta va constitui un element de validare a consultaţiei, inclusiv a consultaţiei de la distanţă. 09.08 Pentru reţetele cronice nu mai e nevoie de prezenţa fizică a pacientului decât dacă TAIE e absolut necesar", a explicat Horaţiu Moldovan, preşedinte CNAS.

Interfaţa seamănă cu aplicaţia unei bănci sau a unei clinici private.

Sistemul actual, depăşit tehnologic

Actualul sistem informatic unic al asigurărilor de sănătate, care conţine şi cardul de sănătate, a fost implementat la începutul anilor 2000. Conceput atunci pentru a susţine 6.000 de utilizatori, adică medici, farmacii, clinici de analize sau spitale. Între timp, a ajuns la 70.000.

"Sunt aceleaşi aparate, aceeaşi infrastructură hardware, de acum 15-20 de ani, e clar că nu mai face faţă pentru cerinţele actuale", a subliniat Horaţiu Moldovan.

După un audit care a durat două luni, Curtea de Conturi arată că, deşi s-a investit peste 1 miliard de lei pentru implementare şi mentenanţă, platforma abia mai face faţă.

"De 10 ani nu are mentenanță. Este la pământ, vă spun eu, nu trebuia sa constate nimeni", avertizează ministrul Sănătăţii.

Pacienţii, de multe ori întorşi din drum

Nu de puţine ori s-a întâmplat ca pacienţii să fie întorşi din drum.

"Avem timp să ne ocupăm mai mult de pacient şi mai puţin de partea birocratică. Având toate formularele electronice, totul ar merge mult mai uşor şi atunci putem să ne axăm mai mult pe consultaţie", a spus Mihnea Stroe, medic de familie.

"Aplicaţia ar trebui, în primul rând, să fie sigură. Trebuie să fie undeva un click. Ai dat click şi ai găsit. Ştii, să te programezi, să fie simplu", a informat un pacient.

"Este mai mult decât necesară o digitalizare. E singura direcţie în care trebuie să meargă societatea în care evoluăm", a adăugat o altă persoană.

Asiguraţii din România vor putea intra în acest sistem din luna august a anului viitor.

