Vezi și

Legea care prevede practica medicinei alternative în România nu are încă stabilite norme metodologice, deși a fost adoptată încă din 2007. "Au trecut peste 10 ani şi nu avem normele metodologice. Legea pomeneşte de medici, de farmacişti, de oameni care lucrează în domeniul medical care pot fi autorizaţi ca specialişti în practicile de medicină alternativă", spune Florian Mihăileanu, avocat FACIAS.

Cererea pentru terapii complementare de prevenţie, în creştere

"Potrivit studiilor, în ultimul an cererea pentru terapii complementare de prevenţie a crescut cu 50%. Peste 80% dintre acestea, sunt femei cu vârste între 28 şi 55 de ani. Radu are 22 de ani şi curiozitatea l-a adus în cabinetele specialiştilor", transmite reporterul Observator.

"Simţeam că am o încărcătură emoţională pe suflet, am fost şi la terapii susţinute de psihologi şi din păcate nu am reuşit să fac mare chestie", spune Radu, 22 de ani. Însă există şi persoane care rămân sceptice. "Ştiu despre ele, însă prefer medicina tradiţională. Nu am încredere. Nu mi se pare corect, atâta timp cât nu este reglementată", consideră o femeie.

Practici alternative pentru înlăturarea durerilor și recuperare medicală

Masajul, chiropractica, acupunctura, osteopatia și reflexologia sunt doar câteva practici alternative pentru înlăturarea durerilor și recuperare medicală. Robert este fizioterapeut și a ales să completeze ședințele de fizioterapie cu alternative adapatate nevoilor pacienților.

"Osteopatia este o ramură a recuperării medicale prin care se lucrează pe organe și pe aparatul musculos-scheletal. Pot trata diferite afecțiuni musculos-scheletale: dureri articulare, musculare, dar aceste dureri pot fi cauzate de organe", explică Robert Barbu, specialist.

În schimb, cei mai spirituali găsesc și ei terapii alternative de relaxare. Raluca spune că, în urma terapiilor reiki multe persoane au găsit răspunsuri. "Energia această are o frecvență. Omul nu se poate vindeca dacă nu își vindeca sufletul. Fiecare organ al nostru conține suflet", spune Raluca Cebuc, terapeut Reiki.

În țări precum UK, unele terapii alternative au fost considerate sigure. FACIAS susține ca românii trebuie să aibă acces la orice forme de tratamente disponibile, decontate sau compensate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Obişnuiţi să reciclaţi medicamentele expirate? Da Nu Nu ştiu cum

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰