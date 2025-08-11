12 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 12 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 august

Pe 12 august 490 î.Hr. se înregitrează victoria grecilor asupra perșilor în Bătălia de la Marathon; atenienii conduși de Miltiade au înfrânt armata persană trimisă de Darius I. Pe 12 august 1624, președintele consiliului regal al lui Ludovic al XIII-lea al Franței este arestat și înlocuit de cardinalul Richelieu în calitate de consilier principal al regelui francez. Pe 12 august 1851, inventatorul american Isaac Singer primește un brevet pentru mașina sa de cusut. Pe 12 august 1908, primul model al mașinii Ford "T" a ieșit pe porțile uzinei din Detroit. Pe 12 august 1914, în Primul Război Mondial, Regatul Unit declară război Austro-Ungariei, iar țările Imperiului britanic îi urmează exemplul.

Pe 12 august 1944, orașul Alençon este eliberat de generalul Philippe Leclerc de Hauteclocque. Este primul oraș din Franța eliberat de naziști de către trupele franceze. Pe 12 august 1949, 18 state au semnat Convențiile de la Geneva. Pe 12 august 1952, înregistrăm "Noaptea poeților asasinați". 13 proeminenți intelectuali evrei sunt uciși la Moscova, Uniunea Sovietică. Pe 12 august 1981, primul calculator personal IBM, IBM 5150, intră pe piață. Pe 12 august 2000, submarinul nuclear rusesc Kursk a explodat și s-a scufundat în Marea Barents în timpul unui exercițiu militar.

Nașteri pe 12 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 august, de la Regele Christian al III-lea al Danemarcei și Norvegiei, născut pe 12 august 1503, sau Regele George al IV-lea al Regatului Unit, născut pe 12 august 1762, şi până la politicianul român Ion Ghica, născut pe 12 august 1816, sau regizorul american Cecil B. DeMille, născut pe 12 august 1881.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 12 august s-au născut personalităţi precum fizicianul austriac Erwin Schrödinger, născut pe 12 august 1887, investitorul american George Şoroş, născut pe 12 august 1934, jucătorul american de tenis Pete Sampras, născut pe 12 august 1971, actorul american Casey Affleck, născut pe 12 august 1975, boxerul britanic Tyson Fury, născut pe 12 august 1988, sau jucătorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas, născut pe 12 august 1998.

Decese pe 12 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 12 august. Dintre acestea amintim pe Cleopatra a VII-a, regina Egiptului, decedată pe 12 august 30 î.Hr., scriitorul german Thomas Mann, decedat pe 12 august 1955, actorul american Henry Fonda, decedat pe 12 august 1982, actriţa americană Lauren Bacall, decedată pe 12 august 2014, sau actriţa americană Anne Heche, decedată pe 12 august 2022.

Tot într-o zi de 12 august şi-au pierdut viaţa şi lingvistul român Alexandru Philippide, decedat pe 12 august 1933, publicistul şi istoricul român Constantin Kirițescu, decedat pe 12 august 1965, generalul român Tudor Postelnicu, decedat pe 12 august 2017, sau antrenorul român de fotbal Florin Halagian, decedat pe 12 august 2019.

