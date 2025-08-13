14 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 14 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 14 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 14 august

Pe 14 august 410, Alaric I, rege vizigot, a ocupat Roma care va fi jefuită timp de trei zile. Pe 14 august 1040, Regele Duncan I este ucis în luptă de trupele vărului său primar Macbeth. Acesta din urmă îl succede ca rege al Scoției. Pe 14 august 1893, Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto. Pe 14 august 1916, România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial, de partea Antantei. Pe 14 august 1917, China declară război Germaniei. Pe 14 august 1941, în Al Doilea Război Mondial, se semnează Carta Atlanticului, un document prin care Anglia și SUA și-au declarat țelurile politice comune. URSS a aderat la principiile cartei în septembrie 1941.

Pe 14 august 1945, Philippe Pétain, șeful regimului de la Vichy, este condamnat de un tribunal francez la moarte prin împușcare. Charles de Gaulle îi va comuta sentința la închisoare pe viață, datorită vârstei înaintate și a meritelor din timpul Primului Război Mondial. Pe 14 august 1994, teroristul internațional Ilich Ramírez Sánchez, cunoscut sub numele de Carlos, este arestat în Sudan și extrădat în Franța. Pe 14 august 2000, Țarul Nicolae al II-lea și câțiva membri ai familiei imperiale, asasinați în anul 1918 de către bolșevici, sunt canonizați de către sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Nașteri pe 14 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 14 august, de la Papa Pius al VII-lea, născut pe 14 august 1742, sau Împăratul Guanxu al Chinei, născut pe 14 august 1871, şi până la compozitorul român Mihail Jora, născut pe 14 august 1891, sau actorul american Steve Martin, născut pe 14 august 1945.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 14 august s-au născut personalităţi precum scriitoarea americană Danielle Steel, născută pe 14 august 1947, actorul român Răzvan Vasilescu, născut pe 14 august 1954, baschetbalistul american Magic Johnson, născut pe 14 august 1959, cântăreaţa britanică Sarah Brightman, născută pe 14 august 1960, actriţa americană Halle Berry, născută pe 14 august 1966, fotbalistul nigerian Jay-Jay Okocha, născut pe 14 august 1973, actriţa americană Mila Kunis, născută pe 14 august 1983, sau fotbalistul italian Giorgio Chiellini, născut pe 14 august 1984.

Decese pe 14 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 14 august. Dintre acestea amintim pe Papa Pius al II-lea, decedat pe 14 august 1464, poetul german Bertolt Brecht, decedat pe 14 august 1956, pilotul şi antreprenorul italian Enzo Ferrari, decedat pe 14 august 1988, sau actriţa americană Gena Rowlands, decedată pe 14 august 2024.

Tot într-o zi de 14 august şi-au pierdut viaţa şi pictorul român Nicolae Dărăscu, decedat pe 14 august 1959, sau dirijorul român Sergiu Celibidache, decedat pe 14 august 1996.

