15 aprilie, Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 15 aprilie, sunt prăznuiţi Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Aristarh, Pud şi Trofim făceau parte din cei Şaptezeci de Apostoli aleşi de Mântuitorul. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Apostol Aristarh a fost episcop al Apameei din Siria. Sfântul Apostol Pavel îl aminteşte în Epistola către Coloseni precum şi în cea către Filimon. Sfântul Aristarh a fost arestat în Efes, împreună cu Gaius, de mulţimea care se ridicase împotriva lui Pavel. Sfântul Apostol Pavel le scrie colosenilor: "Vă îmbrăţişează Aristarh, cel întemniţat împreună cu mine" (Coloseni 4: 10). În Epistola către Filimon, Pavel îl numeşte pe Aristarh împreună-lucrător cu mine, aşa cum îi numeşte şi pe Marcu, Dimas şi Luca.

Sfântul Apostol Pud era din Roma. Sfântul Apostol Pavel îl pomeneşte o dată în Epistola către Timotei (II Timotei 4: 21). La început, casa lui Pud a fost un liman al celor mai de frunte apostoli, iar mai târziu ea a devenit un locaş de închinare numit Biserica Pastorilor.

Sfântul Apostol Trofim, potrivit Faptelor Apostolilor (Fapte 20:4), era originar din Asia. Acesta l-a însoţit pe Apostol în călătoriile lui. În Epistola a doua către Timotei, Sfântul Apostol Pavel afirmă: "Pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav" (II Timotei 4: 20). Sfinţii Aristarh, Pud şi Trofim au murit prin decapitare, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, în timpul persecuţiei lui Nero.

