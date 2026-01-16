17 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 17 ianuarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 17 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 17 ianuarie

Articolul continuă după reclamă

Pe 17 ianuarie 395, în urma decesului împăratului Teodosiu I, Imperiul Roman este împărțit definitiv în Imperiul Roman de Răsărit, sub Arcadius, și Imperiul Roman de Apus, sub Honorius. Pe 17 ianuarie 1258, hanul mongol Hulagu ocupă Bagdadul, punând capăt califatului condus de dinastia Abbasizilor. Pe 17 ianuarie 1377, Papa Grigore al XI-lea mută papalitatea înapoi la Roma, de la Avignon. Pe 17 ianuarie 1595, în timpul Războaielor religioase din Franța, regele Henric al IV-lea al Franței declară război Spaniei. Pe 17 ianuarie 1749, domnitorul Țării Românești Grigore Ghica dă hrisovul prin care reorganizează învățământul din Țara Românească. Hrisovul stabilește și bugetul Academiei Domnești din București. Pe 17 ianuarie 1821 a fost redactat "Cererile norodului românesc", document cu caracter constituțional. În cele peste 30 de puncte ale acestui act, se evidenția scopul Revoluției de la 1821, ca fiind acela de a se pune capăt amestecului puterilor străine în treburile interne ale țării, ca și realizarea unor reforme. Pe 17 ianuarie 1893, Comitetul Cetățenesc de Siguranță Publică, condus de Lorrin Thurston, a răsturnat guvernul reginei Liliʻuokalani din Regatul Hawaii. Pe 17 ianuarie 1904, piesa de teatru "Livada de vișini", de Anton Pavlovici Cehov, a fost interpretată în premieră la Moscova.

Pe 17 ianuarie 1917, SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane de dolari pentru Insulele Virgine Americane. Pe 17 ianuarie 1945 se înregistrează eliberarea orașului Varșovia de sub ocupația germană. Pe 17 ianuarie 1946, Consiliul de Securitate al ONU se întrunește pentru prima dată, la Londra, în Palatul Westminster, și adoptă principiile de funcționare ale acestui organism internațional. Pe 17 ianuarie 1949 se încheie, cu 11 condamnări la câte cinci ani de închisoare, procesul conducerii Partidului Comunist din SUA. Pe 17 ianuarie 1995, un cutremur de 7,3 grade pe scara Richter s-a produs în apropiere de Kobe, Japonia, şi s-a soldat cu moartea a 6.433 de persoane. Pe 17 ianuarie 1998, președintele american Bill Clinton, acuzat de hărțuire sexuală de catre Paula Jones, este audiat sub jurământ timp de cinci ore. Este pentru prima dată în istoria SUA când un președinte în exercițiu depune mărturie în calitate de acuzat, în cadrul unei proceduri judiciare.

Nașteri pe 17 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 17 ianuarie, de la Papa Pius al V-lea, născut pe 17 ianuarie 1504, sau politicianul şi inventatorul american Benjamin Franklin, născut pe 17 ianuarie 1706, şi până la scriitorul rus Anton Pavlovici Cehov, născut pe 17 ianuarie 1860, sau gangsterul american Al Capone, născut pe 17 ianuarie 1899.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 17 ianuarie s-au născut personalităţi precum actorul american James Earl Jones, născut pe 17 ianuarie 1921, actriţa americană Betty White, născută pe 17 ianuarie 1922, boxerul american Muhammad Ali, născut pe 17 ianuarie 1942, compozitorul român Anton Șuteu, născut pe 17 ianuarie 1947, actorul american Jim Carrey, născut pe 17 ianuarie 1962, sau politiciana americană Michelle Obama, născută pe 17 ianuarie 1964.

Decese pe 17 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 17 ianuarie. Dintre acestea amintim pe împăratul roman Teodosiu I, decedat pe 17 ianuarie 395, eroul naţional albanez Skanderbeg, decedat pe 17 ianuarie 1468, pictorul francez Horace Vernet, decedat pe 17 ianuarie 1868, Regele Olav al V-lea al Norvegiei, decedat pe 17 ianuarie 1991, sau jucătorul american de şah Bobby Fischer, decedat pe 17 ianuarie 2008.

România i-a pierdut într-o zi de 17 ianuarie, printre alţii, pe scriitorul Mateiu I. Caragiale, decedat pe 17 ianuarie 1936, prozatorul şi eseistul Sorin Titel, decedat pe 17 ianuarie 1985, scriitorul Niculae Frânculescu, decedat pe 17 ianuarie 1993, sau politicianul Ion Raţiu, decedat pe 17 ianuarie 2000.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰