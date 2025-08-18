19 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 19 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 19 august

Articolul continuă după reclamă

Pe 19 august 1316, Regele Carol Robert de Anjou acordă Clujului statutul de oraș și-l scoate din posesiunea Episcopiei Catolice de Alba Iulia. Pe 19 august 1458, Papa Pius al II-lea este ales al 211-lea Papă. Pe 19 august 1792, Prusia a invadat Franța revoluționară. Pe 19 august 1917, în cadrul bătăliei de la Mărășești a avut loc atacul "cămășilor albe" din Regimentul 32 Infanterie "Mircea". Pe 19 august 1934, Hitler primește 89,9% din voturile germanilor care sunt de acord cu noile sale puteri. Pe 19 august 1936, Marea Epurare din Uniunea Sovietică începe când este convocat primul proces de la Moscova.

Pe 19 august 1941, Germania și România semnează Acordul de la Tiraspol, prin care regiunea Transnistria trece sub controlul Romîniei. Pe 19 august 1944 începe mişcarea Eliberarea Parisului. Parisul se ridică împotriva ocupației germane cu ajutorul trupelor aliate. Pe 19 august 1960, în timpul Războiului Rece, la Moscova, pilotul avionului american U-2 doborât, Francis Gary Powers, este condamnat la 10 ani de închisoare pentru spionaj. Pe 19 august 1979 a fost inventat CD-ul. Revoluţia s-a produs într-o periferie a oraşului Hanovra din Germania. Pe 19 august 1989, la picnicul Pan-European de lângă Sopron, cu ajutorul maghiar, peste 600 de cetățeni est germani fug în Occident. Începe sfârșitul RDG-ului. Pe 19 august 2004 are loc lansarea la bursă a companiei multinaţionale Google.

Nașteri pe 19 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 19 august, de la împăratul roman Probus, născut pe 19 august 232, şi până la politicianul român Ioan Raţiu, născut pe 19 august 1828.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 19 august s-au născut personalităţi precum pianistul român George Enescu, născut pe 19 august 1881, designerul francez Coco Chanel, născută pe 19 august 1883, politicianul american Bill Clinton, născut pe 19 august 1946, actorul american Matthew Perry, născut pe 19 august 1969, fotbalistul italian Marco Materazzi, născut pe 19 august 1973, sau pilotul german Nico Hulkenberg, născut pe 19 august 1987.

Decese pe 19 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 19 august. Dintre acestea amintim pe împăratul roman Augustus, decedat pe 19 august 14, împăratul roman Frederic al III-lea, decedat pe 19 august 1493, matematicianul francez Blaise Pascal, decedat pe 19 august 1662, poetul spaniol Federico Garcia Lorca, decedat pe 19 august 1936, sau actorul american Groucho Marx, decedat pe 19 august 1977.

România i-a pierdut într-o zi de 19 august, printre alţii, pe pictorul Theodor Aman, decedat pe 19 august 1891, matematicianul Octav Onicescu, decedat pe 19 august 1983, scriitorul Nicolae Ţurcanu, decedat pe 19 august 1985, sau scriitorul Mircea Sântimbreanu, decedat pe 19 august 1999.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰