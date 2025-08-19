20 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 20 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 20 august

Pe 20 august 636 se încheie Bătălia de la Yarmuk. Forțele arabe, conduse de Khalid ibn al-Walid, preiau controlul în Siria și Palestina, marcând primul mare val de cuceriri musulmane și înaintarea rapidă a Islamului în afara Arabiei. Pe 20 august 1000 are loc întemeierea statului maghiar de către Sfântul Ștefan. Ziua de astăzi este sărbătorită ca zi națională în Ungaria. Pe 20 august 1083, primul rege al Ungariei, Ștefan I, a fost canonizat de Papa Grigore al VII-lea. Pe 20 august 1469 are loc Bătălia de la Lipnic, pe Nistru. Ștefan cel Mare a învins oastea tătară. Pe 20 august 1749 a început domnia fanariotă a lui Constantin Racoviță în Moldova. Pe 20 august 1791, navigatorul danez Vitus Jonas Behring a descoperit Alaska.

Pe 20 august 1914, în Primul Război Mondial, forțe germane ocupă Bruxelles. Pe 20 august 1940, Leon Troțki, creatorul Armatei Roșii și tovarăș al lui Lenin în Revoluția bolșevică, a fost asasinat în Mexic, unde fusese exilat de Stalin. Pe 20 august 1941, în Al Doilea Război Mondial, începe asediul german asupra orașului Leningrad. Pe 20 august 1944, în Al Doilea Război Mondial, începe Operațiunea Iași-Chișinău, o ofensivă majoră a Uniunii Sovietice. Pe 20 august 1968, invadarea Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia pune capăt perioadei de liberalizare cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga. Pe 20 august 1968, pe poarta uzinei de la Colibași (Pitești) a ieșit primul autoturism românesc, Dacia 1100. Pe 20 august 1981, intră în vigoare acordul de încetare a atacurilor împotriva Iranului. Conflictul s-a soldat cu 300.000 de morți în rândul irakienilor.

Nașteri pe 20 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 20 august, de la chimistul suedez Jöns Jakob Berzelius, născut pe 20 august 1779, sau politicianul american Benjamin Harrison, născut pe 20 august 1833, şi până la Ion I. C. Brătianu, născut pe 20 august 1864, sau matematicianul român Octav Onicescu, născut pe 20 august 1892.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 20 august s-au născut personalităţi precum cântăreţul englez Robert Plant, născut pe 20 august 1948, înotătorea română Beatrice Câșlaru, născută pe 20 august 1975, şi gimnasta română Cătălina Ponor, născută pe 20 august 1987.

Decese pe 20 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 20 august. Dintre acestea amintim pe Papa Ioan al XIV-lea, decedat pe 20 august 984, Papa Pius al VII-lea, decedat pe 20 august 1823, Papa Pius al X-lea, decedat pe 20 august 1914, cântăreţul franco-american Joe Dassin, decedat pe 20 august 1980, sau actorul american Jerry Lewis, decedat pe 20 august 2017.

România i-a pierdut într-o zi de 20 august, printre alţii, pe scriitorul Dimitrie Bolintineanu, decedat pe 20 august 1872, fotbalistul Costică Ştefănescu, decedat pe 20 august 2013, sau medicul şi politicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, decedat pe 20 august 2023.

