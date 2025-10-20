20 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 20 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 20 octombrie

Pe 20 octombrie 1595, în Bătălia de la Giurgiu, artileria toscană dărâmă o parte din zidul fortăreței otomane, așa încât aliații creștini pătrund învingători în cetate. Sinan Pașa privește neputincios de la Rusciuc victoria adversarilor săi. Pe 20 octombrie 1601, Radu Șerban este ales domn al Țării Românești. Pe 20 octombrie 1638 s–a încheiat construcția Mănăstirii Căldărușani, ctitorie a lui Matei Basarab (1632–1654). Pe 20 octombrie 1696 a fost creată flota rusă. Pe 20 octombrie 1708, reconstrucția Catedralei St. Paul din Londra, după Marele Incendiu din 1666, a fost terminată chiar în ziua în care Christopher Wren, arhitectul ei, a împlinit 76 de ani. Pe 20 octombrie 1883, Peru și Chile semnează Tratatul de la Ancón, prin care provincia Tarapacá a fost cedată statului Chile. Astfel ia sfârșit Războiul din Pacific.

Pe 20 octombrie 1919 este fondat clubul de fotbal Ceahlăul Piatra Neamţ de către un grup de elevi și profesori de la Liceul Petru Rareș. Pe 20 octombrie 1920 începe greva generală a proletariatului din România, la care participă circa 400.000 de salariați. Greva cuprinde toate ramurile industriei și transporturilor și este prima grevă politică generală a proletariatului din întreaga Românie (20–28 octombrie). Pe 20 octombrie 1935, comuniștii chinezi, conduși de Mao Tzedun, ajung în nord–vestul Chinei la capătul unui marș de 10.000 de kilometri de–a lungul țării, cunoscut drept "Marșul Cel Lung". Pe 20 octombrie 1944, armata sovietică ocupă Belgrad, capitala Iugoslaviei. Pe 20 octombrie 1944, în timpul vizitei de la Moscova, primul ministru britanic Winston Churchill și Stalin au căzut de acord asupra înțelegerii cu privire la împărțirea zonelor de influență în Balcani. Pe 20 octombrie 1968, Lady Jacqueline Kennedy se căsătorește cu armatorul grec Aristotel Onassis. Pe 20 octombrie 1985, peste 50 de persoane au murit și peste 100.000 de oameni au fost evacuați din Filipine, în timpul taifunului "Dot". Pe 20 octombrie 1991, un cutremur de 6,8 lovește regiunea Uttarkashi din India. Cel puţin 1.000 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 20 octombrie

2011, în timpul Războiului Civil din Libia, forțele rebele îl capturează pe dictatorul libian Muammar Gaddafi în orașul său natal, Sirte, și îl ucid.

Nașteri pe 20 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 20 octombrie, de la arhitectul englez Christopher Wren, născut pe 20 octombrie 1632, sau poetul francez Arthur Rimbaud, născut pe 20 octombrie 1854, şi până la actorul maghiar Bela Lugosi, născut pe 20 octombrie 1882, sau lingvistul şi filologul român Alexandru Rosetti, născut pe 20 octombrie 1895.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 20 octombrie s-au născut personalităţi precum actorul român Ion Dichiseanu, născut pe 20 octombrie 1933, actorul român Costel Constantin, născut pe 20 octombrie 1942, regizorul şi producătorul britanic Danny Boyle, născut pe 20 octombrie 1956, actorul american Viggo Mortensen, născut pe 20 octombrie 1958, cântăreaţa iugoslavă Lepa Brena, născută pe 20 octombrie 1960, politiciana americană Kamala Harris, născută pe 20 octombrie 1964, rapperul şi actorul american Snoop Dogg, născut pe 20 octombrie 1971, sau cântăreaţa australiană Dannii Minogue, născută pe 20 octombrie 1971.

Decese pe 20 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 20 octombrie. Dintre acestea amintim pe Ducele Henric al X-lea de Bavaria, decedat pe 20 octombrie 1139, Împăratul Roman Carol al VI-lea, decedat pe 20 octombrie 1740, politicianul american Herbert Hoover, decedat pe 20 octombrie 1964, actorul american Burt Lancaster, decedat pe 20 octombrie 1994, sau politicianul libian Muammar Gaddafi, decedat pe 20 octombrie 2011.

România i-a pierdut într-o zi de 20 octombrie, printre alţii, pe profesorul Stroe S. Belloescu, decedat pe 20 octombrie 1912, istoricul Constantin Giurescu, decedat pe 20 octombrie 1918, profesorul Constantin Moisil, decedat pe 20 octombrie 1958, pianista Constanța Erbiceanu, decedată pe 20 octombrie 1961, sau inginerul şi fizicianul Mihail Bălănescu, decedat pe 20 octombrie 2018.

