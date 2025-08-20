21 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 21 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 21 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 21 august

Articolul continuă după reclamă

Pe 21 august 1485 are loc sfârșitul Războiului "Celor două roze". Pe 21 august 1831, în Statele Unite izbucnește o rebeliune a sclavilor din Southampton County, Virginia, condusă de Nat Turner, în care au fost uciși 55 de albi înainte ca poliția să oprească protestatarii. Pe 21 august 1897, chimistul german Felix Hoffmann de la Bayer a sintetizat heroina prin metoda folosită de chimistul englez C.R. Wright în 1874. Pînă în 1910 a fost etichetată ca fiind un derivat substituit al morfinei, utilizat pentru tratarea tusei iritative la copii. Pe 21 august 1943 avem sfârșitul Bătăliei de la Kursk, începută la 5 iulie 1943. A fost cea mai mare bătălie a blindatelor din istorie. Armata germană a pierdut peste 500.000 de oameni.

Pe 21 august 1945, Regele Mihai I a somat Guvernul Petru Groza să demisioneze. În urma refuzului primit, a hotărât să nu mai semneze decretele de legi ("greva regală"). Pe 21 august 1955, la ora 20.00 începe prima emisiune experimentală de televiziune în România. Pe 21 august 1959, Hawaii devine cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Pe 21 august 1965 este proclamată Republica Socialistă România în urma adoptării unei noi constituții. Pe 21 august 1968, în timpul Războiului Rece, Nicolae Ceaușescu, liderul Republicii Socialiste România, condamnă public Invazia Cehoslovaciei de către forțe armate din cinci state membre în Pactul de la Varșovia, încurajând populația română să se înarmeze împotriva eventualelor represalii sovietice. Pe 21 august 1986, eliberarea bruscă de dioxid de carbon de la Lacul Nyos din Camerun se soldează cu moartea a mai mult de 1.700 de persoane. Pe 21 august 1991 eșuează tentativa de lovitură de stat împotriva lui Mihail Gorbaciov. Pe 21 august 2012, după 23 de zile de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, Curtea Constituțională a constatat că acesta nu a întrunit cvorumul.

Nașteri pe 21 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 21 august, de la Regele Filip al II-lea al Franței, născut pe 21 august 1165, sau Regele William al IV-lea al Angliei, născut pe 21 august 1765, şi până la istoricul francez Jules Michelet, născut pe 21 august 1798, sau actorul român Toma Caragiu, născut pe 21 august 1925.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 21 august s-au născut personalităţi precum actorul român Jean Constantin, născut pe 21 august 1927, cântăreţul american Kenny Rogers, născut pe 21 august 1938, actriţa română Ilinca Tomoroveanu, născută pe 21 august 1941, handbalista română Sorina Teodorović, născută pe 21 august 1970, boxerul rus Nikolai Valuev, născut pe 21 august 1973, atletul jamaican Usain Bolt, născut pe 21 august 1986, sau fotbalistul polonez Robert Lewandowski, născut pe 21 august 1988.

Decese pe 21 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 21 august. Dintre acestea amintim pe politicianul rus Leon Troțki, decedat pe 21 august 1940, fotbalistul italian Giuseppe Meazza, decedat pe 21 august 1979, sau actorul american John Amos, decedat pe 21 august 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 21 august, printre alţii, pe scriitorul Dimitrie Cantemir, decedat pe 21 august 1723, scriitorul Nichifor Crainic, decedat pe 21 august 1972, poetul Eugen Jebeleanu, decedat pe 21 august 1991, sau actorul Marin Moraru, decedat pe 21 august 2016.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰