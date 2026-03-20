21 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 21 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 21 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 21 martie

Pe 21 martie 1413, Henric al V-lea devine rege al Angliei. Pe 21 martie 1556, arhiepiscopul anglican Thomas Cranmer este ars pe rug sub acuzația de erezie. Pe 21 martie 1800, Papa Pius al VII-lea este încoronat papă la Veneția, cu o tiară papală temporară, "papier-mâché", în condițiile în care Roma era ocupată de trupe franceze. Pe 21 martie 1857, un cutremur violent loveşte oraşul Tokyo. Au murit în jur de 100.000 de persoane. Pe 21 martie 1871, Otto von Bismarck este numit Cancelar al Imperiului German. Pe 21 martie 1919 se proclamă Republica Sovietică Ungaria. Aceasta devine prima guvernare comunistă formată în Europa, după Revoluția din Octombrie din Rusia. Pe 21 martie 1935, Șahul Rezā Shāh cere oficial comunității internaționale să numească Persia cu numele ei nativ, Iran, care înseamnă "Țara lui Aryans".

Pe 21 martie 1939, înregistrăm un ultimatum german adresat Poloniei prin care se cerea cedarea Gdanskului (Danzig) și deschiderea unui coridor spre Prusia Orientală. Pe 21 martie 1944, Constantin I.C. Brătianu și Iuliu Maniu adresează mareșalului Ion Antonescu o scrisoare în care cer ieșirea Regatului României din război. Pe 21 martie 1945 a luat ființă "Universitatea Muncitorească a PCR", devenită ulterior Academia de învățământ social-politic "Ștefan Gheorghiu" de pe lângă CC al PCR. Pe 21 martie 1963, vestita închisoare Alcatraz, de lângă Golden Gate, din San Francisco, și-a închis oficial porțile. Pe 21 martie 1980, președintele Jimmy Carter anunță că Statele Unite vor boicota Jocurile Olimpice de Vară de la Moscova, pentru a protesta față de invazia sovietică în Afganistan. Pe 21 martie 1986, 17 persoane au murit după ce o explozie s-a produs la Mina Vulcan. Pe 21 martie 1990, România a solicitat aderarea la Consiliul Europei, cerere acceptată la 7 octombrie 1993. Pe 21 martie 1999, Balonul Breitling Orbiter 3, la bordul căruia s-au aflat francezul Bertrand Piccard și britanicul Brian Jones, a reușit să aterizeze în Egipt, după ce a făcut înconjurul Terrei, fără escală, în aproape 20 de zile. Pe 21 martie 2000, Papa Ioan Paul al II-lea începe prima vizită oficială a unui pontif romano-catolic în Israel. Pe 21 martie 2006 se înființează rețeaua de socializare Twitter. Pe 21 martie 2014, Camera superioară a Parlamentului rus a ratificat tratatul privind alipirea Crimeei la Rusia, la o zi după ratificarea sa de către Camera inferioară, sfidând comunitatea internațională care nu recunoaște acest acord.

Nașteri pe 21 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 21 martie, de la compozitorul austriac Johann Sebastian Bach, născut pe 21 martie 1685, sau mareşalul român Alexandru Averescu, născut pe 21 martie 1859, şi până la actorul român Ștefan Ciubotărașu, născut pe 21 martie 1910, sau compozitorul şi pianistul român Valentin Gheorghiu, născut pe 21 martie 1928.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 21 martie s-au născut personalităţi precum Ayrton Senna, pilot brazilian de Formula 1, născut pe 21 martie 1960, jucătorul şi antrenorul olandez de fotbal Ronald Koeman, născut pe 21 martie 1963, actorul român Gabriel Spahiu, născut pe 21 martie 1968, fotbalistul brazilian Ronaldinho, născut pe 21 martie 1980, sau fotbalistul francez Antoine Griezmann, născut pe 21 martie 1991.

Decese pe 21 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 21 martie. Dintre acestea amintim pe Pocahontas, fiica căpeteniei amerindiene Powhatan-Sachem, decedată pe 21 martie 1617, actorul american Robert Preston, decedat pe 21 martie 1987, scriitorul şi scenaristul italian Tonino Guerra, decedat pe 21 martie 2012, sau boxerul american George Foreman, decedat pe 21 martie 2025.

România i-a pierdut într-o zi de 21 martie, printre alţii, pe politicianul şi diplomatul Ioan Grigore Ghica, decedat pe 21 martie 1881, juristul şi politicianul Constantin Bosianu, decedat pe 21 martie 1882, criticul literar Constantin Erbiceanu, decedat pe 21 martie 1913, sau handbalistul Virgil Hnat, decedat pe 21 martie 2001.

