Ilie Bolojan, răspuns dur pentru Sorin Grindeanu: "Îmi e rușine de rușinea celor din PSD"

Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut bugetul de stat pe 2026, într-un context tensionat, marcat de negocieri și blocaje în comisiile de buget-finanțe. Votul final, care va decide și modul în care vor fi acoperite dobânzile uriașe de 60 de miliarde de lei, este așteptat vineri, după acordul politic dintre partidele din coaliție.

Ilie Bolojan: "Cea mai gravă greșeală e să ne relaxăm". Deficitul rămâne sub presiune până în 2031

Premierul a fost atacat de PSD din nou, iar de această dată a oferit o replică dură. "Îmi e rușine de rușinea celor din PSD și de situația în care sunt puși. În nicio coaliție sau companie nu se poate face nimic fără respect și colegialitate", a declarat Bolojan, adăugând că "dacă nu-i cunoşteam pe vorbitori, nu ştiam cine este în guvernare şi cine este în opoziţie", drept replică la atacurile lui Grindeanu.

Ilie Bolojan a declarat, în fața parlamentarilor, că bugetul propus reflectă limitele reale ale economiei, într-un context complicat din punct de vedere fiscal.

Șeful Executivului a avertizat că riscurile nu au trecut și că România trebuie să evite greșelile trecutului.

"Cea mai gravă greșeală pe care o putem face acum este însă să ne relaxăm și să respirăm ușurați că am trecut de hopul major din ultimele luni, să revenim la obiceiurile risipitoare ale trecutului și să ne sacrificăm din nou viitorul.", a transmis Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, consolidarea bugetară va fi un proces de durată: "Suntem pe calea cea bună, dar avem în fața noastră o muncă de ani de zile. Deficitul bugetar va trebui în continuare redus an de an până în 2031."

"Cuantumul dobânzilor plătite a crescut și el, iar în acest an e prevăzută în buget plata a 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzi la credite: cu 10 miliarde mai mult decât în 2025, cu peste 20 de miliarde de lei mai mult decât 2023 și cu 30 de miliarde de lei mai mult decât în 2022.", a mai adăugat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că povara dobânzilor s-a dublat în doar câțiva ani: "Vedeți că în doar 4 ani de zile s-au dublat cheltuielile cu dobânzile plătite de România: de la 30 de miliarde de lei la 60 de miliarde de lei."

În lipsa unor măsuri ferme, riscurile sunt majore, avertizează acesta: "Dacă nu punem frână acum, vom ajunge în câțiva ani de zile ca țara să fie zdrobită sub povara dobânzilor."

În acest context, premierul a făcut apel la responsabilitate politică: "Prin urmare, responsabilitatea bugetară trebuie să devină o atitudine de viață guvernamentală și parlamentară."

Adoptarea bugetului a fost întârziată după disputele din comisiile de specialitate, unde amendamentul privind "pachetul de solidaritate" propus de PSD nu a trecut inițial de vot. După negocieri tensionate, liderii coaliției au ajuns la un compromis, iar amendamentul, în valoare de 1,1 miliarde de lei, a fost aprobat.

În aceste condiții, dezbaterea din plen are loc sub presiunea unui echilibru fragil între măsurile sociale și necesitatea reducerii deficitului bugetar, într-un an în care costurile cu dobânzile ating niveluri record.

