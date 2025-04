23 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 23 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 23 aprilie

Pe 23 aprilie 1016, Edmund Braț-de-Fier îi succede tatălui său, Ethelred al II-lea cel Șovăielnic, ca rege al Angliei. Pe 23 aprilie 1400 a început domnia lui Alexandru cel Bun în Moldova (1400–1432). Pe 23 aprilie 1661, Regele Charles al II-lea al Angliei, Scoției și Irlandei este încoronat la Westminster Abbey. Pe 23 aprilie 1685, Regele Iacob al II-lea al Angliei, Scoției și Irlandei este încoronat la Westminster Abbey. Pe 23 aprilie 1887 are loc sfințirea Catedralei Mitropolitane din Iași. Pe 23 aprilie 1910 are loc Congresul de constituire a Partidului Naționalist-Democrat, în frunte cu Nicolae Iorga și A.C. Cuza.

Pe 23 aprilie 1945, în Al Doilea Război Mondial, Hermann Göring, succesorul desemnat al lui Adolf Hitler, îi trimite acestuia o telegramă prin care solicită permisiunea de a prelua conducerea celui de-al Treilea Reich. Martin Bormann și Joseph Goebbels îi sugerează lui Hitler că telegrama reprezintă o trădare. Pe 23 aprilie 1974, un Boeing 707 s-a prăbușit în Bali, Indonezia, tragedia soldându-se cu moartea a 107 oameni. Pe 23 aprilie 2003, la Beijing se închid toate școlile pentru două săptămâni din cauza virusului SARS. Pe 23 aprilie 2005 a fost publicat primul video pe YouTube, cu titlul "Me at the zoo".

Naşteri pe 23 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 23 aprilie, de la poetul englez William Shakespeare, născut pe 23 aprilie 1564, sau fizicianul german Max Planck, născut pe 23 aprilie 1858, şi până la compozitorul rus Serghei Prokofiev, născut pe 23 aprilie 1891, sau actriţa americană Shirley Temple, născută pe 23 aprilie 1928.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 23 aprilie s-au născut personalităţi precum muzicianul american Roy Orbison, născut pe 23 aprilie 1936, actorul român Geo Costiniu, născut pe 23 aprilie 1950, realizatorul american de filme Michael Moore, născut pe 23 aprilie 1954, regizorul român Radu Mihăileanu, născut pe 23 aprilie 1958, actorul scoţian John Hannah, născut pe 23 aprilie 1962, sau wrestlerul american John Cena, născut pe 23 aprilie 1977.

Decese pe 23 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 23 aprilie. Dintre acestea amintim pe poetul englez William Shakespeare, decedat pe 23 aprilie 1616, scriitorul spaniol Miguel de Cervantes, decedat tot pe 23 aprilie 1616, sau politicianul rus Boris Elțin, decedat pe 23 aprilie 2007.

România i-a pierdut într-o zi de 23 aprilie, printre alţii, pe pictorul şi revoluţionarul Constantin Daniel Rosenthal, decedat pe 23 aprilie 1851, sau prozatorul şi publicistul Radu Cosaşu, decedat pe 23 aprilie 2023.

