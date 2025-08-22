23 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 23 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 23 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 23 august

Pe 23 august 1244, mercenarii musulmani ocupă Ierusalimul, care a fost definitiv pierdut de creștini. Pe 23 august 1328, Regele Filip al VI-lea al Franței este încoronat. Pe 23 august 1382 are loc asediul Moscovei. Hoarda de Aur, condusă de Tokhtamysh, asediază capitala Marelui Ducat al Moscovei. Pe 23 august 1521, Christian al II-lea al Danemarcei este detronat din funcția de rege al Suediei, iar Gustav Vasa este ales regent. Pe 23 august 1572, în Războaiele religioase din Franța, violența mulțimii împotriva a mii de hughenoți din Paris duce la masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu. Pe 23 august 1595, Mihai Viteazul înfruntă armata otomană în Bătălia de la Călugăreni și obține o victorie tactică. Pe 23 august 1799, Napoleon I al Franței părăsește Egiptul pentru a ajunge în Franța, în drum spre preluarea puterii. Pe 23 august 1821, Mexic își câștigă independența față de Spania. Pe 23 august 1833, sclavia este abolită în coloniile britanice. Pe 23 august 1866, Războiul austro-prusac se încheie prin Tratatul de la Praga. Pe 23 august 1914, Japonia declară război Germaniei și bombardează Qingdao, China. Pe 23 august 1927, la Boston au fost executați anarhiștii italieni Sacco și Vanzetti, în ciuda protestelor internaționale. Pe 23 august 1939, Germania Nazistă și Uniunea Sovietică au semnat, la Moscova, Pactul Ribbentrop-Molotov, al cărui protocol adițional secret stipula împărțirea Europei de Est și Centrale între cele două puteri și a stat la baza declanșării celui de-Al Doilea Război Mondial. Pe 23 august 1942, în Al Doilea Război Mondial, avem începutul Bătăliei de la Stalingrad.

Pe 23 august 1943 ia sfârșit Bătălia de la Kursk, cea mai mare bătălie de blindate din toate timpurile. Pe 23 august 1944, în Al Doilea Război Mondial, România a ieșit din alianța cu Puterile Axei, trecând de partea aliaților. Mareșalul Ion Antonescu, conducător al statului, a fost arestat în urma loviturii de stat organizate de Regele Mihai I și s-a format un guvern condus de Constantin Sănătescu. Pe 23 august 1944, în Al Doilea Război Mondial, Marsilia este eliberată de aliați. Pe 23 august 1973, Ilie Năstase devine lider mondial al clasamentului ATP, poziție păstrată timp de 40 săptămâni. Pe 23 august 1973, jaful unei bănci din Stockholm, Suedia, se transformă într-o criză de ostatici. În următoarele cinci zile, ostaticii încep să simpatizeze cu răpitorii lor, ducând la termenul de "sindromul Stockholm". Pe 23 august 1983 are loc prima trasmisie color a Televiziunii Române cu ocazia festivităților prilejuite de Ziua Națională. Pe 23 august 1989, aproximativ două milioane de oameni au demonstrat în Țările Baltice în favoarea independenței față de URSS dându-și mâinile și formând un lanț uman de 600 de kilometri, de la Vilnius la Tallinn. Pe 23 august 2011, liderul libian Muammar Gaddafi este răsturnat după ce forțele Consiliului Național de Tranziție preiau controlul asupra Complexului Bab al-Azizia în timpul Războiului civil libian.

Nașteri pe 23 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 23 august, de la Împăratul Ivan al VI-lea al Rusiei, născut pe 23 august 1740, sau Regele Ludovic al XVI-lea al Franței, născut pe 23 august 1754, şi până la fotbalistul italian Giuseppe Meazza, născut pe 23 august 1910, sau actorul american Gene Kelly, născut pe 23 august 1912.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 23 august s-au născut personalităţi precum dramaturgul român Paul Everac, născut pe 23 august 1924, istoricul Zoe Petre, născută pe 23 august 1940, filosoful român Andrei Pleşu, născut pe 23 august 1948, politicianul cecen Ahmat Kadîrov, născut pe 23 august 1951, fotbalistul român Ştefan Iovan, născut pe 23 august 1960, actorul şi muzicianul american River Phoenix, născut pe 23 august 1970, boxerul mexican Juan Manuel Márquez, născut pe 23 august 1973, cântăreţul român Paul Surugiu Fuego, născut pe 23 august 1976, baschetbalistul american Kobe Bryant, născut pe 23 august 1978, sau cântăreaţa română Andra, născută pe 23 august 1986.

Decese pe 23 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 23 august. Dintre acestea amintim pe cavalerul scoţian William Wallace, decedat pe 23 august 1305, Regele Olaf al II-lea al Danemarcei, decedat pe 23 august 1387, actorul italian Rudolf Valentino, decedat pe 23 august 1926, sau afaceristul rus Evgheni Prigojin, decedat pe 23 august 2023.

Tot într-o zi de 23 august şi-au pierdut viaţa şi Grigore al II-lea Ghica, domn al Moldovei și al Țării Românești, decedat pe 23 august 1752, istoricul român Aurel Berinde, decedat pe 23 august 2004, sau cântăreţul român Doru Stănculescu, decedat pe 23 august 2021.

