27 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 27 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 27 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 27 august

Pe 27 august 1588, Petru Șchiopul, domn al Moldovei, încheie un Tratat de comerţ cu Elisabeta, Regina Angliei. Pe 27 august 1776, armata britanică a învins armata continentală americană în cea mai mare înfruntare a Războiului de Independență al Statelor Unite, Bătălia de la Long Island. Pe 27 august 1813, Împăratul Napoleon I învinge armata pruso-austriacă în Bătălia de la Dresda, cauzându-i pierderi semnificative, inclusiv un număr mare de prizonieri. Pe 27 august 1883 are loc explozia Vulcanului Krakatau. Patru explozii enorme distrug aproape complet Insula Krakatau și provoacă ani de schimbări climatice. Pe 27 august 1896 are loc cel mai scurt război din istorie. Războiul anglo-zanzibar a început la ora 9:02 dimineața și a durat 38 de minute.

Pe 27 august 1916, ambasadorul Edgar Mavrocordat depune, la ora 21, la secretariatul Ministerului Austro-Ungar de Externe, declarația de război din partea Regatului Român. Armata română înaintează pe trei direcții în Transilvania. Pe 27 august 1928, la Paris, 15 state au semnat Pactul Kellogg-Briand, de respingere a războiului. Actul nu prevede nici o sancțiune împotriva celor care ar încălca pacea. România a aderat la acest pact la 4 septembrie 1928. Pe 27 august 1939 se înregistrează primul zbor al turboreactorului Heinkel He 178, primul avion cu reacție din lume. Pe 27 august 1979, un atac cu bombă al IRA i-a ucis pe Louis Mountbatten, amiral britanic în cel de-al Doilea Război Mondial, și alte trei persoane, în timp ce se aflau în vacanță, pe un iaht, în Sligo, Republica Irlanda. Pe 27 august 1989, Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. Pe 27 august 1991, Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova.

Nașteri pe 27 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 27 august, de la filosoful german Georg Wilhelm Friedrich Hegel, născut pe 27 august 1770, şi până la politicianul american Lyndon Johnson, născut pe 27 august 1908.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 27 august s-au născut personalităţi precum Cesária Évora, cântăreaţă din Insulele Capului Verde, născută pe 27 august 1941, actorul american Paul Reubens, născut pe 27 august 1952, actorul român Claudiu Bleonţ, născut pe 27 august 1959, cântăreţul român Horia Brenciu, născut pe 27 august 1972, tenismenul spaniol Carlos Moya, născut pe 27 august 1976, sau Alexandra Nechita, pictoriţă americană de origine română, născută pe 27 august 1985.

Decese pe 27 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 27 august. Dintre acestea amintim pe Papa Eugen al II-lea, decedat pe 27 august 827, pictorul italian Tiţian, decedat pe 27 august 1577, Papa Sixt al V-lea, decedat pe 27 august 1590, arhitectul franco-elveţian Le Corbusier, decedat pe 27 august 1965, afaceristul englez Brian Epstein, impresarul trupei Beatles, decedat pe 27 august 1967, sau amiralul englez Louis Mountbatten, decedat pe 27 august 1979.

România i-a pierdut într-o zi de 27 august, printre alţii, pe politicianul Ștefan Golescu, decedat pe 27 august 1874, mareşalul Constantin Prezan, decedat pe 27 august 1943, actorul Ștefan Ciobotărașu, decedat pe 27 august 1970, sau scriitorul şi istoricul Ion Filotti Cantacuzino, decedat pe 27 august 1975.

