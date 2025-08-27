28 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 august

Pe 28 august 476, Odoacru, căpetenie germanică, îl învinge pe generalul roman Orestes. Instaurarea dominației goților în Italia. Pe 28 august 489, Theodoric cel Mare, regele ostrogoților, îl învinge pe Odoacru în bătălia de la Isonzo. Pe 28 august 1565 este întemeiat în Florida orașul St. Augustine, cel mai vechi oraș din SUA. Pe 28 august 1619, Ferdinand al II-lea este ales împărat al Sfântului Imperiu Roman. Pe 28 august 1804, un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureștiului. După aceasta s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor orașului.

Pe 28 august 1898, farmacistul american Caleb Bradham redenumește Brad's Drink, băutura pe care a inventat-o, în Pepsi-Cola. Pe 28 august 1916, în Primul Război Mondial, Germania declară război României. Pe 28 august 1916, în Primul Război Mondial, Italia declară război Germaniei. Pe 28 august 1922, prima reclamă de radio a fost difuzată de postul de radio "WEAF", din New York. Pe 28 august 1941, în Al Doilea Război Mondial, peste 600.000 de germani sunt deportați de către Stalin către Siberia și Kazahstan. Pe 28 august 1963, de pe treptele Monumentului Lincoln din Washington, DC, Martin Luther King, Jr. a ținut discursul "I Have a Dream". Pe 28 august 1996, Charles, Prinț de Wales, și Diana, Prințesă de Wales, divorțează. Pe 28 august 2014, Recep Tayyip Erdogan devine al 12-lea președinte al Turciei.

Nașteri pe 28 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 28 august, de la scriitorul german Johann Wolfgang von Goethe, născut pe 28 august 1749, şi până la scriitorul rus Lev Tolstoi, născut pe 28 august 1828.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 28 august s-au născut personalităţi precum dirijorul austriac Karl Böhm, născut pe 28 august 1894, Áron Márton, episcop de Alba Iulia, născut pe 28 august 1896, actorul francez Charles Boyer, născut pe 28 august 1899, dramaturgul român Horia Lovinescu, născut pe 28 august 1917, scriitoarea română Rodica Ojog-Brașoveanu, născută pe 28 august 1939, cântăreaţa americană Shania Twain, născută pe 28 august 1965, actorul american Jack Black, născut pe 28 august 1969, sau pilotul finlandez Valtteri Bottas, născut pe 28 august 1989.

Decese pe 28 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 28 august. Dintre acestea amintim pe Ţarul Boris al III-lea al Bulgariei, decedat pe 28 august 1943, fotbalistul şi antrenorul de fotbal maghiar Béla Guttmann, decedat pe 28 august 1981, sau actorul american Chadwick Boseman, decedat pe 28 august 2020.

România i-a pierdut într-o zi de 28 august, printre alţii, pe prozatorul Calistrat Hogaş, decedat pe 28 august 1917, poetul Anton Naum, decedat pe 28 august 1917, sau pictorul Gheorghe Mocanu, decedat pe 28 august 1993.

