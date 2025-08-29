30 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 30 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 30 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 30 august

Pe 30 august 1265 se face prima mențiune documentară a Hunedoarei. Pe 30 august 1464, Papa Paul al II-lea îi succede Papei Pius al II-lea, ca cel de-al 211-lea papă. Pe 30 august 1535 s-a încheiat înălțarea Bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, începută la 10 august 1534, ctitorie a lui Petru Rareș, domn al Moldovei. Pe 30 august 1698 a apărut, la Iași, prima scriere filosofică românească, "Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul", de Dimitrie Cantemir. Pe 30 august 1877 se înregistrează saltul armatei române asupra redutei turcești Plevna, în timpul Războiului pentru Independență. Pe 30 august 1918 a fost asasinat șeful Direcției Politice de Stat a Rusiei bolșevice (C.E.K.A.), Urițki. În aceeași zi, la Moscova, a avut loc atentatul Faniei Kaplan asupra lui Lenin. Pe 30 august 1940 a fost încheiat al doilea protocol al Dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze, Ungariei, Nord-vestul Transilvaniei, cunoscut istoriografic sub numele de Transilvania de Nord. Pe 30 august 1941 intră în vigoare Acordul de la Tighina, un tratat semnat de Germania nazistă și România privind problemele de administrare, economice și de securitate ale Transnistriei. Pe 30 august 1944, România a rupt, după lovitura de stat de la 23 august, relațiile diplomatice cu Ungaria horthystă.

Pe 30 august 1948 a fost creată "Direcția Generală a Securității Poporului" (Securitatea). Pe 30 august 1974, un tren internațional deraiază la intrarea în Gara Centrală din Zagreb. Catastrofa feroviară duce la decesul a 153 de persoane. Pe 30 august 1974, la Tokyo are loc atentatul asupra sediului Mitsubishi, care provoacă decesul a 8 persoane și rănirea a altor 376. Pe 30 august 1981, președintele Iranului, Mohammad Ali Rajai, și primul ministru, Mohammad Javad, au fost uciși într-un atac cu bombe efectuat asupra clădirii Guvernului.

Pe 30 august 1986 se produce un cutremur de pământ, cu magnitudine 7,2, în Vrancea. Cutremurul s-a soldat cu cel puţin 10 morţi în România și Republica Moldova. Pe 30 august 2005, Uraganul Katrina a devastat sudul Statelor Unite ale Americii. Pe 30 august 2021, generalul Corpului de marină Kenneth McKenzie Jr. anunță că ultimele trupele americane au părăsit Afganistanul, încheind implicarea SUA în războiul din Afganistan. Președintele american, Joe Biden, confirmă sfârșitul războiului printr-o declarație.

Nașteri pe 30 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 30 august, de la scriitoarea britanică Mary Shelley, născută pe 30 august 1797, şi până la afaceristul american Warren Buffett, născut pe 30 august 1930.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 30 august s-au născut personalităţi precum actriţa americană Cameron Diaz, născută pe 30 august 1972, tenismenul american Andy Roddick, născut pe 30 august 1982, sau cântăreaţa americană Bebe Rexha, născută pe 30 august 1989.

Decese pe 30 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 30 august. Dintre acestea amintim pe Regele Ludovic al XI-lea al Franței, decedat pe 30 august 1483, actorul american Charles Bronson, decedat pe 30 august 2003, regizorul american Wes Craven, decedat pe 30 august 2015, Mihail Gorbaciov, fost președinte al URSS, decedat pe 30 august 2022, sau afaceristul egiptean Mohamed Al-Fayed, decedat pe 30 august 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 30 august, printre alţii, pe ofiţerul Nicolae Valter Mărăcineanu, decedat pe 30 august 1877, regizorul Cornel Todea, decedat pe 30 august 2012, sau baritonul Dan Iordăchescu, decedat pe 30 august 2015.

