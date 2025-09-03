4 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 4 septembrie de-a lungul timpului.

Pe 4 septembrie 1972, înotătorul american Mark Spitz câștiga cea de-a șaptea medalie de aur la Olimpiada de la München - Profimedia (imagine ilustrativă)

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 4 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 4 septembrie

Pe 4 septembrie 1541, asupra Transilvaniei se instaurează suzeranitatea Porții otomane. Pe 4 septembrie 1774, în timpul celui de-al doilea voiaj al său, exploratorul englez James Cook a descoperit, la 1200 kilometri est de Australia, insulele din Pacific. El le numește Noua Caledonie după numele latin al Scoției (Caledonia). Pe 4 septembrie 1827, marele incendiu din Turku distruge aproape complet fosta capitală a Finlandei. Pe 4 septembrie 1870, Împăratul Napoleon al III-lea al Franței ester detronat și se declară cea de-A Treia Republică Franceză. Pe 4 septembrie 1886, după aproape 30 de ani de lupte împotriva armatelor americane și mexicane, războinicul apaș Geronimo s-a predat generalului Nelson Miles din Arizona. Pe 4 septembrie 1890, un incendiu de proporții a provocat daune grave în orașul grec Salonic. Cartierul european a ars complet. 20.000 de oameni au rămas fără adăpost.

Pe 4 septembrie 1915, Bulgaria se alătură de partea Puterilor Centrale, în Primul Război Mondial. Pe 4 septembrie 1928, România a aderat la Pactul privind interzicerea războiului ca instrument de politică națională - Pactul Briand-Kellogg, semnat, la Paris, în 27 august 1928, de reprezentanții a 15 state. Pe 4 septembrie 1940, Regele Carol al II-lea demite Guvernul Gigurtu și-l însărcinează pe generalul Ion Antonescu să formeze un nou guvern. Pe 4 septembrie 1943, Mitropolitul Serghei a fost ales cu acordul lui Stalin în funcția de patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, cu scopul de a-i mobiliza pe credincioși în războiul contra Germaniei. Pe 4 septembrie 1950, un taifun, în Japonia, a cauzat moartea a 250 de persoane și rănirea a peste 5.000. Pe 4 septembrie 1958 s-a desfășurat, la București, prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu. Pe 4 septembrie 1972, înotătorul american Mark Spitz câștigă cea de-a șaptea medalie de aur la Olimpiada de vară de la München, devenind primul olimpic care câștigă șapte medalii de aur la o singură Olimpiadă. Pe 4 septembrie 1997, echipa feminină de gimnastică a României cucerește medalia de aur la Campionatele Mondiale, desfășurate la Lausanne, Elveția.

Nașteri pe 4 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 4 septembrie, de la compozitorul austriac Anton Bruckner, născut pe 4 septembrie 1824, sau Wilhelm, Prinț de Orania, născut pe 4 septembrie 1840, şi până la fotbalistul şi antrenorul turc de fotbal Fatih Terim, născut pe 4 septembrie 1953.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 4 septembrie s-au născut personalităţi precum cântăreaţa americană Beyoncé Knowles, născută pe 4 septembrie 1981, biatlonistul francez Martin Fourcade, născut pe 4 septembrie 1988, sau fotbalistul belgian Yannick Ferreira Carrasco, născut pe 4 septembrie 1993.

Decese pe 4 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 4 septembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Bonifaciu I, decedat pe 4 septembrie 422, politicianul francez Robert Schuman,

decedat pe 4 septembrie 1963, starul australian de televiziune Steve Irwin, decedat pe 4 septembrie 2006, fotbalistul italian Giacinto Facchetti, decedat pe 4 septembrie 2006, sau actriţa americană Joan Rivers, decedată pe 4 septembrie 2014.

România i-a pierdut într-o zi de 4 septembrie, printre alţii, pe medicul Iuliu Hațieganu, decedat pe 4 septembrie 1959, regizorul Victor Iliu, decedat pe 4 septembrie 1968, poetul Dan Deşliu, decedat pe 4 septembrie 1992, sau actorul Cornel Vulpe, decedat pe 4 septembrie 2002.

