8 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 8 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 8 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 8 aprilie

Pe 8 aprilie 217, împăratul roman Caracalla este asasinat. Este succedat de prefectul Gărzii Pretoriene, Marcus Opellius Macrinus. Pe 8 aprilie 1195, împăratul bizantin Isaac al II-lea Angelos este orbit și detronat de propriul său frate, care devine împărat ca Alexios al III-lea Angelos. Pe 8 aprilie 1378, Bartolomeo Prignano, arhiepiscopul de Bari, este ales ca Papa Urban al VI-lea. Este ultimul papă care nu a fost membru al Colegiului Cardinalilor la momentul alegerii sale. Pe 8 aprilie 1730, la New York este ridicată prima sinagogă de pe teritoriul Americii de Nord. Pe 8 aprilie 1783, Țarina Ecaterina cea Mare a declarat anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia, "de acum și pentru toate timpurile", ca teritoriu rusesc. Pe 8 aprilie 1801, Regina Jeongsun dispune persecuția catolicilor din Coreea. Pe 8 aprilie 1820 este descoperită celebra statuie grecească Venus din Milo în Insula Milos din Marea Egee.

Pe 8 aprilie 1829 a apărut, la București, primul periodic din Țara Românească, "Curierul Românesc", editat de Ion Heliade Rădulescu. Pe 8 aprilie 1866, Italia și Prusia se aliază împotriva Imperiului Austriac. Pe 8 aprilie 1880 a avut loc, la Teatrul Național din București, premiera piesei lui I.L. Caragiale - "D-ale Carnavalului". Pe 8 aprilie 1961, nava britanică de pasageri Dara, aflată în drum spre Basra, suferă o explozie violentă, urmată de un incendiu. 238 de persoane, din cele 819 persoane aflate la bord, îşi pierd viaţa. Nava s-a scufundat două zile mai târziu în Golful Persic, nu departe de Dubai. Pe 8 aprilie 1967 se constituie Automobil Clubul Român (ACR), care preia atribuțiile Asociației Automobiliștilor din România. Pe 8 aprilie 1985, Mihail Gorbaciov anunță că URSS va suspenda instalarea rachetelor cu rază medie de acțiune (SS-20) în Europa și a cerut Statelor Unite să facă același lucru. Pe 8 aprilie 1999, mii de persoane formează scuturi umane pe trei poduri din Belgrad și Novi Sad, pentru a le proteja împotriva raidurilor NATO. Pe 8 aprilie 2005, peste patru milioane de oameni participă la funerariile Papei Ioan Paul al II-lea. Pe 8 aprilie 2025, în timpul unui concert susținut de Rubby Pérez în Santo Domingo, acoperișul unui club de noapte se prăbușește. Cel puţin 231 de persoane şi-au pierdut viaţa, inclusiv Pérez, și alte peste 200 au fost rănite.

Nașteri pe 8 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 8 aprilie, de la Timur Lenk, întemeietorul imperiului turco–mongol al Timurizilor, născut pe 8 aprilie 1336, sau generalul şi politicianul român Gheorghe Magheru, născut pe 8 aprilie 1802, şi până la scriitorul şi filosoful român Emil Cioran, născut pe 8 aprilie 1911, sau tenorul italian Franco Corelli, născut pe 8 aprilie 1921.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 8 aprilie s-au născut personalităţi precum compozitorul român George Grigoriu, născut pe 8 aprilie 1927, cântăreţul şi actorul belgian Jacques Brel, născut pe 8 aprilie 1929, diplomatul ghanez Kofi Annan, născut pe 8 aprilie 1938, Vivienne Westwood, designer de modă și femeie de afaceri engleză, născută pe 8 aprilie 1941, actriţa americană Robin Wright, născută pe 8 aprilie 1965, actriţa americană Patricia Arquette, născută pe 8 aprilie 1968, cântăreaţa portugheză Dulce Pontes, născută pe 8 aprilie 1969, sau cântăreaţa olandeză Anouk, născută pe 8 aprilie 1975.

Decese pe 8 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 8 aprilie. Dintre acestea amintim pe împăratul roman Caracalla, decedat pe 8 aprilie 217, compozitorul italian Gaetano Donizetti, decedat pe 8 aprilie 1848, industriaşul german Fritz von Opel, decedat pe 8 aprilie 1971, pictorul şi sculptorul spaniol Pablo Picasso, decedat pe 8 aprilie 1973, sau Margaret Thatcher, prim-ministru britanic, decedată pe 8 aprilie 2013.

România i-a pierdut într-o zi de 8 aprilie, printre alţii, pe politicianul C.A. Rosetti, decedat pe 8 aprilie 1885, medicul Ion Emil Bruckner, decedat pe 8 aprilie 1980, actorul şi regizorul Jean Georgescu, decedat pe 8 aprilie 1994, criticul de film Alex. Leo Șerban, decedat pe 8 aprilie 2011, handbalistul Ghiţă Licu, decedat pe 8 aprilie 2014, actorul Mircea Albulescu, decedat pe 8 aprilie 2016, regizorul Mircea Moldovan, decedat pe 8 aprilie 2020, economistul Ilie Şerbănescu, decedat pe 8 aprilie 2024, sau scriitorul şi jurnalistul Bogdan Teodorescu, decedat pe 8 aprilie 2025.

