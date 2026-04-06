Ultima săptămână înainte de Paște, cunoscută drept Săptămâna Patimilor, are o semnificație aparte pentru creștini, fiind dedicată momentelor decisive din viața Mântuitorului.

Săptămâna Patimilor marchează drumul spre Înviere și aduce în prim-plan suferințele lui Iisus Hristos. Este o perioadă de rugăciune, reflecție și post.

Ce semnifică Săptămâna Patimilor

Săptămâna Patimilor, cunoscută și ca Săptămâna Mare, este perioada care precede Paștele și în care sunt comemorate ultimele zile din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Aceasta începe după Duminica Floriilor și se încheie în Sâmbăta Mare, înainte de slujba de Înviere.

Articolul continuă după reclamă

Care este semnificația religioasă

Această săptămână are o semnificație profundă pentru credincioși, deoarece rememorează patimile, adică suferințele îndurate de Iisus înainte de răstignire. Fiecare zi este dedicată unui moment important, de la intrarea în Ierusalim și până la răstignire, moarte și punerea în mormânt. Săptămâna Patimilor este, astfel, un drum spiritual care duce spre Înviere.

Rolul postului și al rugăciunii în Săptămâna Patimilor

Săptămâna Patimilor este o perioadă de intensificare a postului și a rugăciunii. Mulți credincioși aleg să țină post mai strict, iar participarea la slujbe devine mai frecventă. Scopul este pregătirea spirituală pentru momentul Învierii, considerat cea mai importantă sărbătoare a creștinătății.

Ce simbolizează Săptămâna Patimilor pentru credincioși

Pentru credincioși, Săptămâna Patimilor simbolizează sacrificiul, suferința și iubirea divină. Este o perioadă de introspecție, de iertare și de apropiere de valorile spirituale. În același timp, este și un moment de speranță, deoarece suferința este urmată de Înviere.

Când se trece pe sub masă în 2026

Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare, este un gest simbolic păstrat de credincioși de generații. An de an, obiceiul are loc înainte de Paște, în cadrul slujbei Prohodului.

În 2026, credincioșii trec pe sub masă în Vinerea Mare, pe 10 aprilie, zi în care este comemorată răstignirea și moartea lui Mântuitorului Iisus Hristos.

Obiceiul are loc, de regulă, în timpul slujbei de seară, cunoscută drept Prohodul Domnului, când în biserică este așezat Sfântul Epitaf, simbolizând trupul lui Hristos pus în mormânt.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰