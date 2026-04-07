8 aprilie, Sfinţii Irodion, Agav şi Ruf. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 8 aprilie, sunt prăznuiţi Sfinţii Irodion, Agav şi Ruf, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Apostoli Irodion, Agav şi Ruf fac parte din cei 70 de aleşi de Domnul. Conform crestinortodox.ro, toţi sunt amintiţi de către Sfântul Apostol Pavel, în diferite locuri din epistolele sale.

Sfântul Irodion era o rudă a Sfântului Apostol Pavel, după cum aflăm din Epistola către Romani: "îmbrăţişaţi pe Irodion, cel de un neam cu mine" (Rom 16: 11). Sfântul Irodion a fost episcop al Neopartiei. Acesta a avut mult de pătimit din cauza evreilor, care l-au supus la numeroase torturi. Sfântul Irodion l-a însoţit pe Sfântul Apostol Petru la Roma unde a fost decapitat, împreună cu alţi mulţi creştini, în aceeaşi zi în care a fost răstignit Sfântul Apostol Petru.

Sfântul Agav avea darul prorociei. Două dintre prorociile lui sunt amintite în Faptele Apostolilor. Mai întâi, acesta a prorocit o foamete mare în întreaga lume, care s-a împlinit în vremea Împăratului Cezar Claudius (cf. Fapte 11: 28). Cea de-a doua prorocie a făcut-o atunci când l-a întâlnit pe Sfântul Apostol Pavel în Cezareea. Agav a luat brâul lui Pavel şi l-a legat în jurul mâinilor şi picioarelor rostind: "Acestea zice Duhul Sfânt: Pe bărbatul al căruia este acest brâu, aşa îl vor lega iudeii la Ierusalim şi-l vor da în mâinile neamurilor" (Fapte 21: 11).

Sfântul Ruf a fost Episcop în Cetatea Tebei din Grecia. Sfântul Pavel îl pomeneşte zicând: "Îmbrăţişaţi pe Ruf, cel ales întru Domnul" (Romani 16: 13).

