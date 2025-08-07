8 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 8 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 8 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 8 august

Pe 8 august 1786, Vârful Mont Blanc, de la granița franco-italiană, este escaladat pentru prima dată de Jacques Balmat și Dr. Michel-Gabriel Paccard. Pe 8 august 1826, Mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi, hotărăște ridicarea Catedralei Mitropolitane de la Iași, unde, din anul 1889, se află racla cu cinstitele moaște ale Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Pe 8 august 1889, prin Înaltul Decret Regal 2073, s-a înființat, pe lângă Marele Stat Major al Armatei Române, o Școală Superioară de Resbel, în prezent Universitatea Națională de Apărare "Carol I". Pe 8 august 1940 a fost declanșată ofensiva aeriană germană asupra Angliei.

Pe 8 august 1945, URSS a declarat război Japoniei. Armata Roșie a ocupat Manciuria, Coreea de Nord și Sahalinul. Pe 8 august 1945, la Londra se semnează un acord între marile puteri aliate privind urmărirea și pedepsirea criminalilor de război naziști în cadrul unui Tribunal militar internațional. Pe 8 august 1963 are loc "Marele Jaf din Tren" – Trenul poștal de Corespondență a Casei Regale, care călătorea de la Glasgow spre Londra, a fost jefuit de o bandă formată din 15 indivizi, conduși de Bruce Reynolds. Ei au pătruns în tren și au furat 2,3 milioane de lire sterline (echivalentul a aproximativ 69 de milioane de lire sterline astăzi). Pe 8 august 1969, fotograful scoțian Iain Macmillan face fotografia iconică care devine imaginea de copertă a albumului Beatles Abbey Road. Fotografia a fost făcută la ora 11:35 și îi arată pe cei patru muzicieni Beatles traversând o trecere de pietoni din fața Abbey Road Studios. Pe 8 august 1974, președintele Richard Nixon, într-o emisiune de televiziune, își anunță demisia din funcția de președinte al Statelor Unite, care va avea loc oficial a doua zi la prânz. Pe 8 august 1981, președintele american, Ronald Reagan, a ordonat producerea bombei cu neutroni. Pe 8 august 1990, Irakul ocupă Kuweit și statul este anexat Irakului. Acest lucru va duce la izbucnirea Războiului din Golf.

Nașteri pe 8 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 8 august, de la istoricul român Constantin Giurescu, născut pe 8 august 1875, şi până la revoluţionarul mexican Emiliano Zapata, născut pe 8 august 1879.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 8 august s-au născut personalităţi precum politicianul român Chivu Stoica, născut pe 8 august 1908, actorul american Dustin Hoffman, născut pe 8 august 1937, atleta română Viorica Viscopoleanu, născută pe 8 august 1939, antrenorul olandez de fotbal Louis van Gaal, născut pe 8 august 1951, pilotul britanic Nigel Mansell, născut pe 8 august 1953, fotbalistul român Florin Prunea, născut pe 8 august 1968, jucătorul elveţian de tenis Roger Federer, născut pe 8 august 1981, sau fotomodelul român Mădălina Ghenea, născută pe 8 august 1987.

Decese pe 8 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 8 august. Dintre acestea amintim pe Împăratul roman Traian, decedat pe 8 august 117, actriţa americană Barbara Bel Geddes, decedată pe 8 august 2005, fotbalistul spaniol Daniel Jarque, decedat pe 8 august 2009, sau cântăreaţa şi actriţa australiană Olivia Newton-John, decedată pe 8 august 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 8 august, printre alţii, pe actorul Emanoil Petruţ, decedat pe 8 august 1983, sau pe dirijorul Nicolae Boboc, decedat pe 8 august 1999.

