9 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 9 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 9 august

Pe 9 august 1173 a început construcția unei clopotnițe care avea să devină Turnul înclinat din Pisa. Va dura două secole pentru a fi finalizată. Pe 9 august 1483 are loc deschiderea Capelei Sixtine din Roma, cu celebrarea unei Liturghii. Pe 9 august 1842 se semnează Tratatul Webster–Ashburton, care stabilește granița dintre Statele Unite și Canada la est de Munții Stâncoși. Pe 9 august 1892, Thomas Edison primește un brevet pentru un telegraf bidirecțional. Pe 9 august 1902, Edward al VII-lea și Alexandra a Danemarcei au fost încoronați la Westminster Abbey ca rege și regină a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pe 9 august 1942, liderul indian Mahatma Gandhi este arestat în Bombay de forțele britanice. Pe 9 august 1943, dizidentul Franz Jägerstätter este executat la Brandenburg prin decapitare.

Pe 9 august 1945, orașul japonez Nagasaki este devastat atunci când o bombă atomică, numită de americani Fat Man, este aruncată din B-29 Bockscar. 39.000 de persoane au fost ucise. Pe 9 august 1945, Armata Roșie invadează Manciuria ocupată de Japonia. Pe 9 august 1969, soția regizorului polonez Roman Polanski, actrița americană Sharon Tate, însărcinată în opt luni și jumătate este ucisă în casa ei de membrii familiei Manson. Împreună cu ea sunt uciși alți patru prieteni aflați în vizită. Pe 9 august 1974, Richard Nixon demisionează din funcția de președinte al Statelor Unite în urma scandalului Watergate. Vicepreședintele Gerald Ford devine președinte. Pe 9 august 1990, anexarea Kuweitului de către Irak este declarată nulă și neavenită de către Consiliul de Securitate al ONU. Acesta solicită retragerea imediată a armatei irakiene din țară. Pe 9 august 1991, procurorul italian Antonino Scopelliti este ucis de 'Ndrangheta în numele mafiei siciliene, în timp ce pregătește pledoaria finală în procesul contra mafiei. Pe 9 august 1999, președintele rus Boris Elțîn îl demite pe prim-ministrul său, Serghei Stepașin, și pentru a patra oară își demite întregul cabinet. Apoi îl numește pe Vladimir Putin în funcția de prim-ministru al Rusiei. Pe 9 august 2020, Aleksandr Lukașenko câștigă al șaselea mandat de președinte al Belarusului cu un scor de 79,7%. Valul de nemulțumiri privind falsificarea alegerilor este reprimat brutal.

Nașteri pe 9 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 9 august, de la politicianul român Manea Mănescu, născut pe 9 august 1916, şi până la jucătorul australian de tenis Rod Laver, născut pe 9 august 1938.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 9 august s-au născut personalităţi precum actriţa americană Melanie Griffith, născută pe 9 august 1957, cântăreaţa americană Whitney Houston, născută pe 9 august 1963, actriţa americană Gillian Anderson, născută pe 9 august 1968, actorul australian Eric Bana, născut pe 9 august 1968, fotbalistul Filippo Inzaghi, născut pe 9 august 1973, sau rugbistul român Marius Antonescu, născut pe 9 august 1992.

Decese pe 9 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 9 august. Dintre acestea amintim pe scriitorul german Hermann Hesse, decedat pe 9 august 1962, actriţa americană Sharon Tate, decedată pe 9 august 1969, sau compozitorul rus Dmitri Dmitrievici Șostakovici, decedat pe 9 august 1975.

Într-o zi de 9 august şi-au pierdut viaţa şi Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, decedat pe 9 august 1601, medicul român Constantin I. Parhon, decedat pe 9 august 1969, prozatoarea română Cella Delavrancea, decedată pe 9 august 1991, sau sculptorul român Gheorghe Coman, decedat pe 9 august 2005.

