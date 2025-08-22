ASF îngrijorată de proiectul Guvernului care prevede tăieri de salarii și posturi

Conducerea Autorității de Supraveghere Financiară avertizează că reducerea personalului și a salariilor propusă de guvern în proiectul de modificare a OUG 109/2011 ar putea afecta funcționarea corectă a piețelor financiare non-bancare și stabilitatea sistemului.

ASF își exprimă îngrijorarea față de eventualele măsuri ce ar putea să deprecieze actul de supraveghere a piețelor financiare non-bancare, subliniind importanța rolulului și a funcționarării ASF, au transmis, vineri, reprezentanții instituției, printr-un comunicat de presă.

Este vorba despre măsurile propuse în Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 care priveşte guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și unele măsuri pentru eficientizarea activității unor autorități administrativ autonome, care a declanșat o serie de discuții în spațiul public la începutul acestei săptămâni, după ce a fost publicat în transparență decizională pe platforma Secretariatului General al Guvernului (SGG), pe 14 august.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, și contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi, potrivit Mediafax.

Înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, ASF este o autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

