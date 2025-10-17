Antena Meniu Search
Beatrice Tcaciuc, fetița din Suceava care a cucerit aurul pentru România la cel mai mare concurs de talente

Are doar 13 ani, dar e o voce, la propriu, care a trecut Oceanul. Beatrice Tcaciuc, o tânără din Suceava, a reușit performanța de a cuceri publicul și juriul la World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2024, desfășurat în California, Statele Unite – competiție considerată „Olimpiada mondială a artelor”.

de Redactia Observator

la 17.10.2025 , 16:52
La secțiunea canto, Beatrice a obținut o medalie de aur, o plachetă de aur și o medalie de argint, confirmând talentul și munca din spatele unui vis care a început de la vârste fragede. Pentru rezultatele sale excepționale, tânăra artistă a fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României – un program care promovează excelența și oferă vizibilitate tinerilor care inspiră prin performanță.

Drumul ei spre scenă a început la doar 7 ani, la un concurs școlar de talente. De atunci, au urmat sute de ore de repetiții, cursuri și emoții la fiecare apariție. A studiat muzica ușoară și populară, absolvind cu nota maximă Școala de Stat „Ion Irimescu” Suceava, iar în prezent își perfecționează vocea la Școala Artelor Suceava, sub îndrumarea profesoarei Teodora Botez.

Deși are doar 13 ani, palmaresul său este impresionant: peste 120 de concursuri naționale și internaționale, 11 trofee de festival, 12 trofee de secțiune, 14 premii de excelență, 33 de trofee pe categorie de vârstă și zeci de premii I, II și III. Printre acestea, se remarcă Trofeul Festivalului „Euro Music Vision” București 2024, care a confirmat-o drept una dintre cele mai promițătoare voci ale generației sale.

Dar dincolo de scenă, Beatrice rămâne un copil modest, cu o maturitate surprinzătoare. Elevă eminentă, cu medii peste 9,80, îmbină muzica cu șahul și programarea.

WCOPA este cea mai importantă competiție mondială dedicată artelor spectacolului, reunind anual peste 60 de țări și mii de participanți care concurează la canto, dans, actorie, modeling și instrumente. În 2024, România a fost din nou pe podium datorită talentului unei adolescente din Suceava.

