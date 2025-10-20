Când este Halloween în 2025. Semnificaţie şi tradiţii

An de an, sărbătoarea de Halloween este celebrată pe data de 31 octombrie. Devenită în ultimii ani una dintre cele mai cunoscute sărbători, inclusiv în România, Halloween înseamnă costume înfricoșătoare, machiaje spectaculoase, dar și preparate și băuturi special pregătite pentru această zi.

Această zi, marcată în special în Statele Unite, dar și în multe alte țări, este asociată cu tradiții care aduc un amestec unic de distracție și mister.

Această tradiție, cu rădăcini antice în culturile celtice, a ajuns să fie populară și în România, fiind asociată cu costume înfricoșătoare, dovleci sculptați și dulciuri pentru cei mici.

De unde provine această tradiţie

Originile Halloween-ului datează dintr-un festival celtic numit Samhain, care marca trecerea dintre anotimpul recoltei și sezonul întunecat al iernii. Se credea că în această noapte granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devine permeabilă, iar spiritele pot reveni printre oameni. Tradiția a fost preluată ulterior de Biserica Catolică și de cultura anglo-saxonă, transformându-se treptat în sărbătoarea modernă de Halloween, cu costume și petreceri tematice.

Pentru prima dată, cuvântul Halloween, a fost folosit în secolul al XVI-lea, în Scoția. Sărbătoarea este celebrată în mai multe țări, printre care: Irlanda, Statele Unite, Puerto Rico, Canada, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă.

Copiii îmbrăcați în costume de Halloween colindă din casă în casă strigând “ne dați sau nu ne dați”, “trick or treat”, iar la schimb ei primesc dulciuri. Tradiția își are originea în Evul Mediu, atunci când în ajunul sărbătorii tuturor sfinților, cei săraci mergeau din casă în casă pentru a primi mâncare.

Petrecerile de Halloween au fost rapid împrumutate și de adolescenți, deoarece la început erau organizate doar pentru copii, iar acum sunt pentru toată lumea. Petrecerea este un prilej pentru a se aduna toți prietenii într-un singur loc și pentru a se bucura de rețete cu dovleac, dar și alte roade ale toamnei: nuci și fructe.

Tradiția spune că de Halloween trebuie să ai dovleac sculptat așezat la geam pentru a ține la distanță spiritele rele. Nu doar dovlecii sunt în centrul atenției, ci și cele mai trăznite decorațiuni de Halloween. Casa și grădina trebuie să fie într-un decor uniform din pânze de păianjen, fantome, lumânări, etc.

Halloween-ul a devenit, în ultimii ani, o sărbătoare cunoscută în toată lumea pe care nu o celebrează doar americanii, ci și alte popoare printre care și noi, românii. Totuși această sărbătoare de Halloween a început să capete influențe diverse în funcție de cultură, cât și de dorința fiecăruia.

Care sunt cele mai întâlnite obiceiuri în România de Halloween

Pregătirea pentru sărbătoarea Sfântului Andrei, care poate fi considerată un Halloween autentic românesc, se face din 29 noiembrie când se practică o serie de ritualuri menite să țină la distanță strigoii și spiritele rele, creaturi și laitmotivuri care se întâlnesc și în tradiționalul Halloween american.

Noaptea din Ajunul Sfântului Andrei este considerată noaptea în care spiritele morților se întorc printre cei vii, sub formă de strigoi, ademenindu-i să iasă din case. De Halloweenul românesc, Ajunul Sfântului Andrei este considerat noaptea strigoilor. Potrivit obiceiurilor și tradițiilor populare, se practică o serie de ritualuri provenite din credințe și superstiții: se ung ușile şi ferestrele cu usturoi contra strigoilor.

Așadar, acesta sărbătoare este celebrată în mod diferit în toate colturile lumii, de la obiceiuri de costume, mânăaruri specifice și ritualuri interesante. De asemenea este o sărbătoare și pe placul copiilor, care merg din casă în casă să colinde, costumati în diferite personaje pentru a primi bomboane, ciocolată și fursecuri.

În România, Halloween-ul a căpătat popularitate în special în rândul tinerilor și copiilor. Cele mai frecvente obiceiuri includ:

„Trick or Treat” – copiii colindă vecinii pentru a primi bomboane sau alte dulciuri, promițând să nu facă farse.

Decorarea dovlecilor – dovlecii sunt sculptați cu fețe înfricoșătoare și iluminați cu lumânări, creând o atmosferă specifică.

Petreceri tematice și costume – oamenii se costumează în personaje supranaturale, monștri sau figuri celebre din filmele de groază.

Evenimente publice și târguri – mall-urile, restaurantele și cluburile organizează activități speciale, concursuri de costume și parade.

Ce jocuri preferă cei mici de Halloween

Există mai multe jocuri asociate cu petrecerile de Halloween. Unul dintre ele se numește dunking sau apple bobbing, și constă în culegerea cu dinții a unor mere care plutesc într-un lighean sau într-un alt vas cu apă.

O variantă a jocului implică așezarea în genunchi pe un scaun, ținerea unei furculițe între dinți și tentativa de a lăsa furculița să cadă într-un măr. Un alt joc frecvent implică agățarea cu funii a unor scone-uri învelite în sirop sau melasă; ele trebuie mâncate fără a folosi mâinile, activitate ce se soldează inevitabil cu mânjirea feței cu lichidul dulce și lipicios.

Unele jocuri tradiționale de Halloween sunt forme de divinație. O formă tradițională scoțiană de prevedere a viitorului soț al unei tinere fete este curățarea unui măr dintr-o singură tăietură, urmată de aruncarea cojii lungi peste umăr. Se crede că acea coajă va cădea în forma primei litere a numelui viitorului soț.

Femeilor nemăritate li se spune că dacă stau într-o cameră întunecată și se uită în oglindă în noaptea de Halloween, vor vedea chipul viitorului soț. În schimb, dacă sunt sortite să moară înainte de cununie, va apărea un craniu. Obiceiul era destul de răspândit încât să apară pe felicitări de Halloween de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Un alt joc bazat pe superstiții și atestat prin anii 1900 implica coji de nucă. Oamenii scriau simboluri cu lapte pe hârtie albă. După uscare, hârtia era împăturită și introdusă în coji de nucă. Când coaja de nucă era încălzită, laptele devenea cafeniu și scrisul apărea pe ceea ce altfel ar fi părut a fi hârtie albă.

Pentru a juca acest joc, simbolurile din hârtie se puneau pe o farfurie. Cineva intra, într-o cameră întunecată și își punea mâna pe o bucată de gheață, apoi o punea pe farfurie. Bilețelul se lipea apoi de mână. Printre simboluri se numărau: semnul dolarului pentru bogăție, nasturele pentru burlăcie, degetarul pentru tors, arcanul pentru sărăcie, bobul de orez pentru cununie, umbrela pentru călătorie, ceaunul pentru necazuri, trifoiul cu patru foi pentru noroc, moneda pentru bogăție, inelul pentru cununie rapidă și cheia pentru celebritate.

Spusul poveștilor cu fantome sau vizionarea de filme horror sunt și ele părți ale petrecerilor de Halloween. Adesea, în preajma sărbătorii, televiziunile difuzează episoadele ale serialelor și emisiuni speciale (de obicei pentru copii), iar unele filme horror sunt lansate special înainte de Halloween pentru a profita de atmosfera sărbătorii.

Mâncăruri speciale de Halloween

Potrivit Wikipedia, deoarece sărbătoarea cade în vremea recoltării merelor, merele glazurate sau caramelizate se numără printre mâncărurile tradiționale de Halloween. Acestea se obțin prin ungerea merelor întregi cu un sirop dulce lipicios, uneori se adaugă miez de nucă măcinată.

Într-o vreme, copiilor li se dădeau mere glazurate, dar practica a dispărut după ce au apărut zvonuri că unii oameni înfig ace sau lame de ras în merele date copiilor. Nu există dovezi ale unor astfel de incidente, deci se poate presupune că sunt cel mult rare și nu se soldează cu răniri grave. Totuși, mulți părinți au crezut că asemenea practici sunt frecvente din cauza mediatizării excesive. La maximul isteriei merelor, unele spitale au oferit radiografii ale sacilor de bomboane ale copiilor pentru a identifica vreo problemă. Practic toate acele puține evenimente de „otrăvire” a merelor erau de fapt cauzate chiar de părinții victimelor.

Un obicei ce persistă în Irlanda de astăzi este gătirea (sau mai adesea, achiziționarea) de barmbrack (în galiciană báirín breac), o prăjitură ușoară cu fructe, în care se introduc un inel, o monedă sau alte „farmece”. Se spune că cei care mănâncă un barmbrack cu inel își vor găsi dragostea în anul următor, tradiție similară cu cea a prăjiturii regelui la bobotează.

