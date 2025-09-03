Când trecem la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră

A doua jumătate a anului 2025 aduce pentru români o serie de evenimente importante, inclusiv clasica trecere la ora de iarnă, eveniment ce va avea loc în ultimul weekend din luna octombrie.

Sfârşitul de an 2025 aduce pentru români diferite evenimente importante. Unul dintre aceste evenimente este clasica trecere la ora de iarnă, eveniment care vine la pachet cu disconforturi şi diferite reacţii.

S-a vorbit într-o perioadă ca ţările să aleagă una dintre ora de vară şi ora de iarnă şi să rămână în permanenţă cu ora respectivă, dar proiectul a fost abandonat, mai ales după apariţia pandemiei de coronavirus.

Trecem la ora de iarnă pe 25 spre 26 octombrie 2025

Ca de obicei, trecerea la ora de iarnă se va face în ultimul weekend din luna octombrie astfel că, în acest an, trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025.

Trecerea la ora de iarnă înseamnă că dăm ceasurile cu o oră înapoi astfel că, în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, ora 04.00 devine ora 03.00. Este, practic, momentul din care o să avem nopţi din ce în ce mai lungi şi zile din ce în ce mai scurte, întunecându-se mai rapid decât în perioada în care funcţionăm după aşa-numita oră de vară.

Revenim la ora de vară în martie 2026

"Supliciul" orei de iarnă va dura aproximativ cinci luni, pentru că, din martie 2026, revenim la ora de vară, la zilele mai lungi, în care se întunecă mai târziu.

Cum era de aşteptat, trecerea la ora de vară se face în ultimul weekend din martie 2026. Asta înseamnă că o să trecem la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ora 03.00 devine ora 04.00, pentru că, practic, dăm ceasurile cu o oră înainte.

