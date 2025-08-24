Spiritul marelui dramarung englez, William Shakespeare, a ajuns în Capitală! O mână de artiști pasionați, susținuți de o echipă dedicată, au străbătut zeci de localități din țară, unde au dus un strop de cultură, încârcat de emoție.

Pregătirile încep cu câteva ore înainte. Personajele îşi pun costumele şi intră în rol. Fiecare gest, fiecare piesă de costum, fiecare replică rostită e o călătorie în timp.

"Avem 3 fuste, corsetul, o capă, şi gulerul, toate să ne ducă cu gândul la costumele de acum 400 de ani pe care toate femeile le purtau. Şi vocea mi se schimbă imediat ce îmbrac costumul", spune Diana Petec, actriţă.

Susținută de Festivalul Internațional Shakespeare, Caravana a pornit la drum din Craiova şi din cele 61 de localităţi pe care şi-au propus să le viziteze, doar câteva mai sunt de bifat.

"A fost senzaţional până acum să vedem toată ţara, să putem să ducem cultura acolo unde oamenii nu au acces neapărat atât de uşor la ea", spune Bianca Holobuţ, actriţă.

"Prin arta mea vreau să ating mai multe inimi decât un cardiolog. Am văzut mulţi copii care au lăsat telefonul deoparte şi pentru câteva minute, poate chiar tot spectacolul au fost atenţi la noi", spune Victoraş Matei, actor.

"Cred că iubitori de teatru sunt în România peste tot, în sate, în oraşe mai mici şi care au posibilităţi reduse de a ajunge în teatre celebre", spune un spectator.

Caravana a ajuns în Capitală cu acelaşi scop: să impresioneze publicul cu ateliere de teatru pentru copii, sonete recitate și nu numai. Un moment în care spectatorii uită de ecrane şi redescoperă poveștile bine spuse.

Decor de epocă şi o lume magică, în parcarea unui centru comercial din Capitală. Actorii dau glas, zilele acestea, celor mai frumoase și tulburătoare opere ale lui William Shakespeare chiar aici, în spatele meu. Personajele marelui dramaturg englez prind viață în mijlocul orașului, iar râsetele și aplauzele se împletesc cu istoria și creativitatea. Bucureştenii sunt invitați să descopere lumea teatrului shakespearian, să admire costumele elisabetane şi să guste muzicalitatea fiecărui vers. "Romeo și Julieta", "Othello", "Iulius Cezar" sau "Richard III" sunt doar câteva dintre operele ce vor fi jucate acolo în viteză, cu mult umor, pe o scenă în aer liber.

Şi nu au nevoie de decoruri sofisticate sau de lumini spectaculoase. Vorbele rostite cu pasiune și jocul sincer al actorilor sunt suficiente pentru a transforma orice loc într-o sală de teatru.

"E un nou fel de teatru, dar plăcut şi amuzant şi cu anumite cunoştinte cu care poţi sa rămâi", spune un spectator.

Călătoria Caravanei Shakespeare continuă, iar următoarea oprire este în comuna Tărtășești din judeţul Dâmboviţa.

