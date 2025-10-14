Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Câştigător al premiului Grammy, Cristian Măcelaru a devenit Cetăţean de Onoare al Capitalei

Dirijorul de renume internațional și director artistic al Festivalului „George Enescu”, Cristian Măcelaru, a primit marți titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Ateneul Român.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 16:57
Câştigător al premiului Grammy, Cristian Măcelaru a devenit Cetăţean de Onoare al Capitalei Cristian Măcelaru, dirijor, Orchestra Națională a Franței, Festivalul Dvořákova, Praga 2025 - Profimedia

Maestrul Cristian Măcelaru, dirijor de renume internațional și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional "George Enescu", a primit marți titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București, conform Mediafax.

Primarul General interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a acordat marți titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București maestrului Cristian Măcelaru, dirijor de renume internațional și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional "George Enescu".

La ceremonia oficială de decernare a distincției, care a avut loc la Ateneul Român, au participat reprezentanți ai autorităților locale și centrale, muzicieni, actori, precum și alte personalități marcante ale vieții culturale românești.

Articolul continuă după reclamă

Un ambasador cultural al Bucureștiului

În cadrul ceremoniei au vorbit, de asemenea, managerul Filarmonicii "George Enescu", maestrul Marin Cazacu, și muzicologul Valentina Sandu-Dediu, membru corespondent al Academiei Române, care a susținut un Laudatio.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Festivalul Enescu, diamantul cultural al României

El spune că Festivalul Internațional "George Enescu" este "adevăratul diamant al bogăției culturale pe care România îl oferă lumii întregi".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Distins cu un prestigios Premiu Grammy, dirijorul Cristian Măcelaru este considerat astăzi unul dintre cei mai apreciați profesioniști ai generației sale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cristian macelaru cetatean de onoare
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA?
Observator » Ştiri sociale » Câştigător al premiului Grammy, Cristian Măcelaru a devenit Cetăţean de Onoare al Capitalei