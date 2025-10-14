Câştigător al premiului Grammy, Cristian Măcelaru a devenit Cetăţean de Onoare al Capitalei
Dirijorul de renume internațional și director artistic al Festivalului „George Enescu”, Cristian Măcelaru, a primit marți titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Ateneul Român.
Maestrul Cristian Măcelaru, dirijor de renume internațional și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional "George Enescu", a primit marți titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București, conform Mediafax.
Primarul General interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a acordat marți titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București maestrului Cristian Măcelaru, dirijor de renume internațional și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional "George Enescu".
La ceremonia oficială de decernare a distincției, care a avut loc la Ateneul Român, au participat reprezentanți ai autorităților locale și centrale, muzicieni, actori, precum și alte personalități marcante ale vieții culturale românești.
Un ambasador cultural al Bucureștiului
În cadrul ceremoniei au vorbit, de asemenea, managerul Filarmonicii "George Enescu", maestrul Marin Cazacu, și muzicologul Valentina Sandu-Dediu, membru corespondent al Academiei Române, care a susținut un Laudatio.
Festivalul Enescu, diamantul cultural al României
El spune că Festivalul Internațional "George Enescu" este "adevăratul diamant al bogăției culturale pe care România îl oferă lumii întregi".
Distins cu un prestigios Premiu Grammy, dirijorul Cristian Măcelaru este considerat astăzi unul dintre cei mai apreciați profesioniști ai generației sale.
