Ce nu trebuie să lipsească din camera copilului?

Dacă ai experimentat amenajarea camerei copilului , știi deja că sunt multe lucruri de luat în calcul pentru că tu îi creezi astfel copilului un întreg univers de dezvoltare și joacă, de odihnă și de siguranță. În plus, camera copilului este musai să fie drăguță, atractivă estetic și să îi placă să petreacă timp acolo, deși uneori spațiul poate fi limitat.

Dacă te preocupă acest subiect și dorești o cameră frumoasă, dar și funcțională pentru copilul tău, iată câteva idei utile ce se potrivesc copiilor între 0 și 7 ani:

1. Siguranța înainte de toate

Siguranța copilului este prioritară, indiferent de vârstă - cum faci acest lucru:

Mobilierul trebuie să aibă colțuri rotunjite și să fie bine fixat de perete. Sertarele și ușile dulapurilor trebuie blocate, respectiv accesul sub pat sau în alte zone/ colțuri ale camerei unde, pe măsură ce crește, copilul se poate aventura.

Prizele să fie protejate, iar cablurile să fie ținute departe de accesul micilor exploratori.

Materialele textile și vopselele trebuie să fie non-toxice și ușor de curățat.

2. Odihna copilului: ce îți trebuie?

Camera copilului trebuie musai să fie mediul perfect pentru odihnă care este esențială pentru dezvoltarea copilului:

Pentru bebeluși: pătuț reglabil, cu saltea fermă și lenjerie respirabilă.

Pentru copiii mai mari: pat cu sertare de depozitare sau pat etajat pentru frați, dacă spațiul permite.

Adaugă perne, pături și jucării moi pentru un colț de relaxare.

3. Organizarea spațiului

Ordinea va ajuta copilul să se descurce mai ușor, să fie mai concentrat și mai independent. Îi va fi mai ușor dacă va avea:

Dulapuri și rafturi la înălțimea copilului pentru haine și jucării.

Cutii transparente sau colorate pentru depozitarea jucăriilor.

Panouri cu buzunare sau suporturi pe perete pentru obiecte mici.

4. Spațiu de joacă și stimulare

Copiii învață prin joacă, deci este important să îi stimulăm pentru dezvoltarea cognitivă și socială - iată câteva idei:

Covorașe moi sau puzzle-uri din spumă pentru siguranță în timpul jocului.

Corturi sau corturi tip căsuță pentru momente de imaginație.

Jocuri educative și jucării interactive adaptate vârstei.

5. „Colțul” de învățare și creativitate

Indiferent de vârsta copilului, expunerea la nou într-un context educativ poate face diferența. Poți spori dezvoltarea abilităților de bază prin alegeri precum:

Masă și scaun ajustabile pentru desen, pictură sau diferite activități.

Organizatoare pentru rechizite, carioci, cărți și foi.

Panou magnetic sau tablă de scris pentru experimentare și exprimare creativă.

6. Lumina poate dicta dispoziția

Lumina joacă un rol major în confortul și dispoziția copilului, așa că iată ce poți face:

Iluminat principal difuz și o lampă de veghe pentru nopți liniștite.

Lumini colorate sau proiectoare pentru a stimula imaginația și pentru relaxare.

Perdele opace pentru odihnă și translucide pentru lumina naturală.

7. Decor funcțional și educativ

Poți fi foarte creativ în decorarea camerei copilului pentru a-l ajuta să se dezvolte, dar și să aibă confort:

Postere cu alfabet, numere, hărți sau animale.

Jucării și accesorii care încurajează dezvoltarea simțurilor și a motricității.

Stickere sau tapet cu tematici adaptate vârstei copilului, care pot fi schimbate ușor pe măsură ce copilul crește.

8. Rutină, rutină, autonomie

Obiceiurile sănătoase se formează de când copilul este încă mic și poate înțelege și face diferite activități. Ajută-l cu idei precum:

Coș pentru haine murdare, la îndemâna copilului.

Suporturi pentru periuță de dinți, cărți și obiecte personale.

Elemente vizuale care să îi ghideze în rutină (de exemplu, pictograme pentru „spălat pe mâini”, „îmbrăcat”, „jucat”).

Camera copilului nu este doar un loc de dormit, ci un spațiu odihnă și confort, de joacă și dezvoltare cu un rol important în creștere și stimulare.

