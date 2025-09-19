Oradea a găzduit joi seara Gala Studenților 2025, evenimentul care aduce în același loc cele mai bune minți și cele mai curajoase inițiative din mediul universitar românesc. Ajunsă la ediția cu numărul XIV, gala organizată de Uniunea Studenților din România a avut anul acesta un partener educațional cu tradiție: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României , care a acordat trei distincții menite să pună în lumină excelența academică, inovația și leadershipul tinerei generații.

Cei mai buni studenți ai anului, premiați la Oradea. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Performanță Academică și Științifică – Cosmin-Alin Boțoroga

Doctorand la ASE și antreprenor în același timp, Cosmin Boțoroga a primit premiul pentru Performanță Academică și Științifică. Nu întâmplător: CV-ul său e deja impresionant pentru vârsta pe care o are. Cofondator al platformei Data Sweep, care folosește inteligența artificială pentru a agrega și simplifica accesul la datele de cercetare, Cosmin a câștigat distincții la competiții naționale și internaționale, de la Bright Labs Demo Day Oradea până la Arena Urșilor de la Brașov. Startup-ul său a atras și o investiție de 80.000 de euro din partea Enformation, lider în furnizarea de resurse științifice pentru mediul academic românesc . În paralel, Cosmin își reprezintă colegii doctoranzi în consiliile academice ale ASE și continuă să publice și să susțină inițiative care conectează cercetarea cu mediul antreprenorial.

Proiect Inovator – Rhythm Touch

La categoria Proiect Inovator, premiul a mers către echipa „Rhythm Touch”, patru studente de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Invenția lor este o brățară inteligentă care transformă muzica și sunetele în vibrații resimțite direct pe piele, oferind persoanelor cu deficiențe de auz șansa de a simți emoția muzicii. Testată deja la festivaluri și în cinematografe, soluția a câștigat premii importante, inclusiv la Innovation Labs 2024, și a atras atenția prin potențialul de a sparge bariere sociale și culturale.

Lider al Viitorului – Andrei Petrușcă

Cel de-al treilea premiu, „Lider al Viitorului”, a fost decernat lui Andrei Petrușcă, absolvent de master în Management de Brand și Comunicare Corporativă la SNSPA. În ultimii ani, Andrei și-a îmbinat pregătirea academică cu experiența practică în comunicare vizuală și design grafic, dar și cu implicarea directă în mișcarea studențească. A condus Liga Studenților în Științe Politice și Administrative și a coordonat campanii și proiecte care au vizat reprezentarea colegilor săi și dezvoltarea unor inițiative cu impact real în comunitate .

Generația care contează

Cele trei distincții arată trei chipuri diferite ale aceleiași generații: cercetătorul care construiește punți între universități și antreprenoriat, inovatoarele care aduc muzica acolo unde părea imposibil și liderul care inspiră și organizează comunități.

Prin aceste premii, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își reafirmă rolul de partener al educației și de susținător al tinerilor care pot transforma România prin cunoaștere, creativitate și implicare civică. Gala Studenților 2025 a fost, mai mult decât o festivitate, un semnal că valoarea există, trebuie recunoscută și, mai ales, susținută.

