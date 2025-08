Adriana are 25 de ani și o istorie de consum care a început pe nesimțite: o țigară de marijuana în clasa a XI-a, o depresie nediagnosticată și prea mult timp liber după liceu. În scurt timp, timiditatea i-a devenit dușman. S-a refugiat în droguri, iar realitatea i-a devenit tot mai distorsionată.

"La 17 ani am fumat pentru prima oară marijuana....și atunci am avut și primele tentative de suicid, tata s-a speriat foarte tare atunci și știu cum o să sune dar a început el să îmi cumpere marijuana că se simţea în siguranţă să mă ştie în pat dormind decât să se trezească şi eu să nu mai fiu. Nu se merită pentru că, da, pe termn scurt, în primele dăţi e fain, dar costurile sunt mult prea mari", povesteşte Adriana.

Poveştile netiute ale consumatorilor de droguri

În același centru, Naomi își rememorează adolescența scăpată de sub control. Crescută într-o familie "bună", fostă sportivă de performanță, visurile i-au fost demontate de anturaj. A urmat o decadă de autodistrugere:

"Am conștientizat situaţia în care eram pentru că normalitatea mea devenise casă plină de sânge, bătăi la ordinea zilei. Eram o persoană foarte mânioasă, violentă. Într-o zi am conştientizat gravitatea situaţiei şi am zis ok trebuie să fac ceva şi am făcut. Primul pas a fost să mă duc la biserică, unde am primit primul ajutor. La început toată lumea crede că sunt faine", spune Naomi.

La "House of Joy", cele două, alături de alte tinere, nu doar că se opresc din consum, ci învață cum să își schimbe complet rutina, mintea și valorile. Procesul nu e ușor. Durează nouă luni și e structurat în cinci faze, dintre care prima e cea mai grea: adaptarea.

"Programul nostru terapeutic durează 9 luni de zile. Este structurat în cinci faze, o săptămână de acomodare pentru a afla exact ce se întâmplă în program şi apoi sunt faza de formare, integrare, consolidare, responsabilizare şi reintegrare în societate", a declarat Vicky Dobre, lucrător social în cadrul centrului.

În sprijinul tinerelor au venit figuri publice cu povești inspiraționale. Printre ele, atleta Nicoleta Grasu, vicecampioană mondială, care le-a vorbit despre echilibrul adus de sport:

"Am zis că trebuie să fiu un model pentru ele astăzi", a declarat Nicoleta Grasu, vicecampioană mondială atletism.

Expertul antidrog Cătălin Țone a tras un semnal de alarmă asupra pericolelor reale ale dependenței, dar a transmis și un mesaj de speranță.

"Programul Conștient, nu dependent va continua la nivelul țării noastre", a declarat Cătălin Țone, expert antidrog.

Creșterea alarmantă a consumului de droguri în România, mai ales în rândul tinerilor, este o realitate dureroasă. În prea multe cazuri, părinții aleg să nu vadă, iar autoritățile par copleșite. Centre precum "House of Joy" devin, de cele mai multe ori, ultima șansă. Un refugiu în care nu există judecată, ci doar muncă interioară.

Campania antidrog "Conștient, nu dependent" a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României face parte dintr-un efort național de prevenție, educație și reintegrare, care aduce împreună ambasadori locali, profesori, medici, psihologi, influenceri, dar mai ales oameni care au învins dependența. Rețeaua creată oferă tinerilor o alternativă reală: o viață sănătoasă, împlinită, demnă.

