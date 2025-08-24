Dacă vreţi să evadaţi din cotidian şi să scăpaţi, măcar pentru câteva ore, de aglomeraţia urbană, nu ezitaţi să alegeţi o excursie la munte! Turiştiilor dornici de aventură, le propunem o escapadă plină de adrenalină. O porţie de off road, unde pot fi admirate cele mai spectaculoase peisaje montane din judeţul Harghita.

Aventura porneşte din Băile Tuşnad. Turiştii pleacă cu o maşină de armată 6x6 într-o excursie de neuitat. După jumătate de oră de mers, aceştia ajung într-un loc superb, cunoscut drept "Culmea fericirii". Pe drumul care durează aproximativ trei ori, exploratorii au ocazia să vadă şi animale sălbatice în habitatul lor natural.

"Natură extraordinară, splendidă, aer curat, ape minerale de toate felurile. Totul este superb".

"Drumul până aici a fost minunat", spun turiştii.

Frumuseţea peisajelor montane îi lasă cu muţi pe turişti.

"Trebuie să se vadă ce ţară frumoasă avem, ce loc minunat am găsit aici în jurul Băilor Tuşnad şi merită, pur şi simplu e o experienţă care merită", spun turiştii.

Turiştii nu au pierdut ocazia să imortalizeze tabloul pictat de natură în inima munţilor.

"Avem mai multe excursii off-road cu maşini 6x6, maşini de armată. Preţurile pornesc de la 120 de lei până la 200 de lei, în funcţie de durata", spune Gassner Wolfgang, organizator.

De asemenea, turiştii se pot bucura şi de un picnic în aer liber cu delicii culinare locale.

