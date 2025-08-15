Evenimente în Bucureşti, în weekendul 16-17 august. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 16 august, şi duminică, 17 august, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 16-17 august

Sâmbătă, ziua de teatru începe încă de la ora 16.30, când se joacă piesa "Ca-n cer", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier. De la ora 19.30 se joacă "Nițel prea infidel", la Teatrul Roșu, şi "Bărbați care salvează femei", la Teatrul de Artă, de la ora 20.00 se joacă "Funeralii fericite", la FF Theatre, iar de la ora 20.30 se joacă "Jubileul unei bănci private, la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Duminică, ziua de teatru începe încă de la ora 15.00, cu piesa "Frumosul şi Bestiile", la FF Theatre. De la ora 18.00, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Burlac la 40 de ani", de la ora 19.00, la Teatrul În Culise se joacă piesa "Fază lungă", iar de la ora 20.00, tot la FF Theatre se joacă piesa "Cum se duce totul dracu".

Concerte în Bucureşti, în weekendul 16-17 august

La capitolul concerte ne-au atras trei concerte, toate organizate sâmbătă. Pe Terasa Florilor, de la ora 20.00, este seară grecească, petrecere construită în jurul unui recital susţinut de Mihalis Greek Band.

În Berăria H, de la ora 20.30, sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de Fane Dumitrache şi taraful acestuia, în timp ce de la ora 21.30, în Hard Rock Cafe, sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de trupa Moon Band.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 16-17 august

De departe cel mai aşteptat eveniment sportiv al sfârşitului de săptămână este meciul de fotbal dintre Rapid Bucureşti şi FCSB. Partida se joacă duminică, de la ora 21.30, pe Arena Naţională.

Totuşi, duminică se mai joacă şi Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamţ şi CS Tunari - FC Bacău, ambele de la ora 11.00. În plus, sâmbătă seara, de la ora 18.30, pe Stadionul Arcul de Triumf, se joacă un alt meci de Liga a doua, CS Dinamo Bucureşti - CSA Steaua Bucureşti.

Iar pentru cine vrea şi altceva în afară de fotbal vă spunem că sâmbătă, de la ora 11.00, pe Stadionul Olimpia se joacă meciul de rugby dintre CS Rapid Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Mare.

