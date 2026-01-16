Evenimente în Bucureşti, în weekendul 17-18 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 17 ianuarie, şi duminică, 18 ianuarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 17-18 ianuarie

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, 17 ianuarie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Ursul păcălit de vulpe", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 15.00 se joacă "Bucluc la Operă", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora 18.00 se joacă "Albă ca Zăpada", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Secretul familiei Posket", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Trei surori", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Zorro", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Oleanna", la Teatrul Excelsior, sau "Rabbit Hole", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

Duminică, 18 ianuarie, ziua de teatru începe tot de la ora 11.00, când se joacă chiar două piese, "Mic și-al dracu’", la Teatrul Evreiesc de Stat, şi "Punguţa cu doi bani", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 12.00 se joacă "Frumoasa din Pădurea Adormită", la Hard Rock Cafe, de la ora 14.00 se joacă "Minciuni nevinovate", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora 16.30 se joacă "Bărbatul perfect defect", la Teatrul Roșu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Orchestra Titanic", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 17-18 ianuarie

Sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 19.00, în Berăria H, avem "Seară de Folk cu Ducu Bertzi", iar de la ora 19.30, în 14thLANE, avem un concert susţinut de Jukebox & Julie Mayaya. De asemenea, cei de la Dream On Band susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, în timp ce pe Dan Ciotoi și Formația Generic îi puteţi vedea în concert în Berăria H, de la ora 23.45.

Duminică, 18 ianuarie, de la ora 11.00, Berti Barbera & Ada Milea susţin un concert special "Amintiri din Copilărie" în Quantic Pub, de la ora 11.00, iar în Berăria H, de la ora 12.00, sunteţi aşteptaţi la un concert din seria "Jazzy Sunday", în timp ce pe Rava & AdelinMM îi puteţi vedea în concert la Berăria H, de la ora 21.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 17-18 ianuarie

Superliga de fotbal se reia cu două meciuri programate în Bucureşti. Sâmbătă, de la ora 20.00, în Giuleşti se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi Metaloglobus Bucureşti. Duminică, de la ora 20.30, pe Arena Naţională se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi Universitatea Cluj.

În Liga Naţională de baschet masculin, duminică, de la ora 18.00, Sala "Gabriela Szabo", din Voluntari, găzduieşte meciul dintre CSO Voluntari şi CSM Galaţi.

În Liga Naţională de volei masculin, sâmbătă se joacă meciurile Rapid Bucureşti - CSM Bucureşti (Sala Rapid, ora 17.30) şi Steaua Bucureşti - Unirea Dej (Sala Mihai Viteazul, ora 18.00).

În Liga Naţională de volei feminin, sâmbătă se joacă meciurile Dinamo Bucureşti - CSM Volei Alba Blaj (Sala Dinamo, ora 15.00) şi Rapid Bucureşti - Universitatea Cluj (Sala Rapid, ora 15.00).

Duminică, de la ora 15.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul dintre CSM Bucureşti şi Krim Ljubljana, meci contând pentru Liga Campionilor la handbal feminin.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰