Evenimente în Bucureşti, în weekendul 9-10 august. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 9 august, şi duminică, 10 august, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 9-10 august

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, ziua de teatru începe încă de la ora 16.00, când se joacă piesa "Iubirea perfectă" la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier. De la ora 17.00 se joacă "Furtul secolului", la Teatrul Roşu, de la ora 19.30 se joacă "Terapie în trei", tot la Teatrul Roşu, iar de la ora 20.00 se joacă, printre altele, "Ultima noapte în Paradis", la FF Theatre, sau "Cerere în căsătorie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Duminică, ziua de teatru începe încă de la ora 12.00, când se joacă piesa pentru copii "Capra cu trei iezi", la Hard Rock Cafe. De la ora 16.00 se joacă piesa "Cum să fac să fiu cu tine", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, de la ora 18.00 se joacă "Iubire dublu distilată", la Teatrul Roșu, de la ora 20.00 se joacă "Fază lungă", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, iar de la ora 21.00 se joacă "Fă tu primul pas", tot la Teatrul Naţional Bucureşti.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 9-10 august

Cel mai aşteptat concert de sâmbătă se anunţă a fi cel susţinut de Amir Heidarkhodaee în The Great Hill Music Club, de la ora 19.00. Totuşi, mai avem şi concerte susţinute de Jezebel & Puiu Pascu, în Zen Bar, de la ora 20.00, Vlăduţa Lupău, în Berăria H, de la ora 21.00, sau Loredana Căvășdan, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică avem concerte susţinute de Django Sound Quartet în The Great Hill Music Club, de la ora 19.00, Getchoo & Mock Surprise în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, sau Mircea Vintilă, în Berăria H, de la ora 20.00.

Petreceri în Bucureşti, în weekendul 9-10 august

Weekendul care vine este unul plin de petreceri organizate în Bucureşti. De exemplu, sâmbătă avem "People from Ibiza Party & Hippie Market" în nJoy Garden & Club, de la ora 18.00, iar de la 22.00 avem "Hituri, Nu Bull’hituri Party by Gabi", în B52 The Club, şi "La Gilda Tropicale", în Gilda Music Lounge.

Duminică se încheie Summer Well Festival, la Buftea, un festival de muzică alternativă care oferă inclusiv senzaţia unei petreceri aproape continue.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰