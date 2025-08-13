Evenimente în Bucureşti, joi 14 august. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 14 august 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 14 august 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 14 august 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 14 august

Seara de teatru începe de la ora 18.30, când se joacă piesa "Căldură? Mare?", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier. De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "O moștenire și doi nepoți".

Încheiem seara de teatru cu piesa "Deziubire", care se joacă la Teatrul Nou, de la ora 20.00.

Concerte în Bucureşti, joi 14 august

Berkman, Acker şi Matei susţin un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00. Răzvan Suma şi Cătălin Răducanu susţin un concert în M Society, tot de la ora 19.00.

Trupa Nişte Băieţi susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, pe Korina Spanos o vedeţi la Berăria H, de la ora 20.00, alături de band-ul ei, iar Maria Grundova & Rosta Man susţin un concert acoustic night în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Petreceri în Bucureşti, joi 14 august

Deşi este abia joi, deja în Bucureşti sunt programate mai multe petreceri. De exemplu, în Berăria H sunteţi aşteptaţi la un - Festival cu Peşte şi Fructe de Mare.

De asemenea, în Corks Cozy Bar, de la ora 19.00, este organizată o petrecere cu tematica "Mâncărurile Copilăriei și Vinuri de Peste 90 Puncte", iar în Control Club, de la ora 22.00, este organizată o petrecere unde atmosfera va fi întreţinută de Eugen Rădescu.

