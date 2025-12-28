Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, luni 29 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Bucureştenii care au nevoie să se relaxeze câteva ore, după nebunia produsă de minivacanţa de Crăciun, trebuie să ştie că luni, 5 mai 2025, sunt programate mai multe evenimente interesante în Bucureşti.

de Redactia Observator

la 28.12.2025 , 11:52
Piesa de teatru "Insomniacii" se joacă luni, 29 decembrie, la Teatrul de Artă din Bucureşti Piesa de teatru "Insomniacii" se joacă luni, 29 decembrie, la Teatrul de Artă din Bucureşti - zilesinopti.ro

Cei mai mulţi dintre bucureşteni s-au bucurat din plin de minivacanţa de Crăciun, dar există, însă, şi mulţi bucureşteni care au fost blocaţi în această perioadă, cu diferite proiecte, şi abia de luni, 29 decembrie 2025, se pot bucura şi ei de câteva ore libere.

Pentru aceşti bucureşteni, şi nu numai, venim cu o serie de recomandări de evenimente culturale sau artistice care sunt programate în cursul zilei de luni şi la care ar putea participa cu încredere.

Piese de teatru în Bucureşti, luni 29 decembrie 

Ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.30 se joacă piesa "Duși cu pluta", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piesa "Insomniacii", la Teatrul de Artă, iar de la ora 20.30, la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura avem o nouă reprezentaţie a piesei "Duși cu pluta".

Concerte în Bucureşti, luni 29 decembrie 

De la ora 19.45, Smiley susţine un concert în Berăria H. Din repertoriu nu lipsesc melodii precum "Acasă", "Oarecare", "Vals" sau "Ce mă fac cu tine de azi".

De la ora 20.30, trupele Doomnezeu şi Zen Motherfucker susţin concerte în Quantic Pub. Cu această ocazie, trupa Zen Motherfucker își promovează albumul de debut.

Târguri de Crăciun în Bucureşti, luni 29 decembrie

Chiar dacă perioada Crăciunului practic a trecut, luni încă mai sunt deschise unele târguri de Crăciun în Bucureşti. De exemplu, puteţi vizita târgul "Crăciunul Nordului", la Romexpo, târg care mai este deschis până pe 4 ianuarie, iar intrarea este liberă.

De asemenea, mai puteţi vizita şi târgul de Crăciun "Winter Wonderland", din Piaţa Alba Iulia, târg care mai este deschis până pe 7 ianuarie şi unde, de asemenea, intrarea este liberă. 

