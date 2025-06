Evenimente în Bucureşti, marţi 10 iunie. Ce nu trebuie să ratezi

Spectacolul "The Phantom of The Opera" se joacă marţi, 10 iunie, la Romexpo, în Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 10 iunie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 10 iunie

Marţi sunt programate mai puţine piese decât de obicei dar chiar şi aşa avem câteva titluri care ne-au atras atenţia. De exemplu, de la ora 19.00, în Aula Magna Politehnica București se joacă "Dumnezeu de-a doua zi", iar la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio avem "D-ale carnavalului".

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic - Sala Studio, în timp ce de la ora 20.00, la Teatrul Nou, se joacă piesa "Dacă te naști într-o luni, vei muri într-o vineri".

Concerte în Bucureşti, marţi 10 iunie

Cel mai aşteptat concert al serii se anunţă a fi cel susţinut de Matteo Bocelli, fiul lui Andrea Bocelli, la Sala Palatului, de la ora 19.00. Concertul face parte din turneul "Summer Nights".

Ioana Tomescu şi Verona Maier susţin un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00, iar la The Pub Universităţii, de la ora 20.00, sunteţi invitaţi la un concert din seria "La vie en rose", concert susţinut de Emil Bîzgă – trompetă, Marius Vernescu – pian, Ciprian Parghel – bass, Tudor Parghel – drums şi Florin Pană – acordeon.

Spectacole în Bucureşti, marţi 10 iunie

Marţi avem două spectacole extrem de interesante în Bucureşti. De la ora 10.00, la Teatrul Ion Creangă se joacă "Aventurile lui Săgeată".

De la ora 20.00, la Romexpo este programat primul spectacol din seria de spectacole "The Phantom of The Opera". Cel mai iubit musical din lume, "The Phantom of The Opera", de Andrew Lloyd Webber, se joacă la București între 10 și 15 iunie, în spectacole de la orele 20.00, respectiv 14.30.

