Evenimente în Bucureşti, marţi 12 august. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 12 august, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 12:03
Piesa de teatru "Un bărbat şi mai multe femei" se joacă marţi, 12 august, la Teatrul de Artă din Bucureşti Piesa de teatru "Un bărbat şi mai multe femei" se joacă marţi, 12 august, la Teatrul de Artă din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 12 august.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 12 august 

De la ora 19.00, la Teatrul de Artă se joacă piesa "Un bărbat şi mai multe femei", de Leonid Zorin. 

De la ora 20.00, la Teatrul Nou se joacă piesa "Cu moartea la doctor", piesă inspirată de romanul "Veronica se hotărăște să moară", de Paulo Coelho.

Concerte în Bucureşti, marţi 12 august  

Trupa The Mono Jacks susţine un concert la Teatrul Naţional Bucureşti. Specialiştii susţin că acest concert îi face pe curioşi "să înţeleagă de ce trupa este o trupă cu totul specială".

The Mono Jacks s-a format în 2008, avându-l ca fondator pe Doru Trăscău – sufletul acestui proiect, un solist carismatic, cunoscut și ca vocea și imaginea trupei grunge AB4.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 12 august

La Muzeul Național al Literaturii Române puteţi vizita, printre altele, "Frecvenţa Mann", expoziţie prin care se celebrează 150 de ani de la nașterea lui Thomas Mann.

La Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" puteţi vizita "Un minut pentru tine, o viață pentru ei", expoziţie de fluturi tropicali vii.

