Evenimente în Bucureşti, marţi 29 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 29 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Jack Savoretti susţine un concert marţi, 29 septembrie, la Arenele Romane din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 29 septembrie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 29 septembrie 2026

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "6 Inimi, 3 Greșeli", la Sala Gloria, "Amanta", la Sala Luceafărul, sau "Poveste de iarnă", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Dar, dacă? – O Călătorie în Universul Feminin", la Teatrul de Artă, în timp ce de la ora 20.30 se joacă "AntiViol", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, marţi 29 septembrie 2026

Jack Savoretti susţine un concert la Arenele Romane, de la ora 19.30. Nidal lansează albumul "Îngeri" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Artiştii de la Zdob şi Zdub susţin un concert în Berăria H, de la ora 20.45.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 29 septembrie 2026

La Teatrul Naţional Bucureşti sunt organizate, de marţi până vineri, vizite ghidate în Expoziția inovativă cu bunuri restaurate din colecția Muzeului TNB.