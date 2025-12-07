8 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 8 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 8 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 8 decembrie

Pe 8 decembrie 1660, o femeie, fie Margaret Hughes, fie Anne Marshall, apare pentru prima dată pe o scenă publică engleză, în rolul Desdemona într-o producție a piesei "Othello" a lui Shakespeare. Până atunci, rolurile feminine erau interpretate de bărbați. Pe 8 decembrie 1813, la Viena, Ludwig van Beethoven conduce premiera Simfoniei a 7-a. Pe 8 decembrie 1832 a apărut, la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din "Buletin, gazeta administrativă", primul periodic românesc oficial, actualul "Monitor Oficial" al României. Pe 8 decembrie 1881, un incendiu devastator izbucneşte la Ringtheater, din Viena, şi se soldează cu moartea a sute de oameni. Pe 8 decembrie 1920, un atentat cu bombă se produce în incinta clădirii Senatului României. Pe 8 decembrie 1921 are loc inaugurarea Operei Române din București cu spectacolul "Lohengrin", de Richard Wagner, traducerea lui Șt.O.Iosif, dirijor George Enescu, în regia lui Adalbert Markowsky. Pe 8 decembrie 1928 este transmisă la Radio România prima conferință adresată femeilor. Pe 8 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, Canada și Noua Zeelandă declară război României. Pe 8 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, SUA declară război Japoniei. Pe 8 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, s-a înființat lagărul de exterminare Chełmno, în Polonia ocupată de naziști. Pe 8 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, Wiktor Alter și Henryk Erlich, politicieni polonezi socialiști cu origini evreiești, sunt arestați și acuzați de spionaj de către URSS. În ciuda protestelor Aliaților, vor fi ulterior executați.

Pe 8 decembrie 1991 a fost aprobată, prin referendum național, noua Constituție a României, adoptată de Adunarea Constituantă la 21 noiembrie 1991. Elaborarea, dezbaterea și adoptarea Constituției au durat un an și jumătate. Pe 8 decembrie 1991 au loc primele alegeri prezidențiale în Republica Moldova. Președinte al Republicii este ales Mircea Snegur. Pe 8 decembrie 1991, liderii Belarusului, Rusiei și Ucrainei au semnat acordurile de la Belaveja, prin care au acceptat dizolvarea Uniunii Sovietice și constituirea Comunității Statelor Independente. Pe 8 decembrie 2013, Metallica susține un spectacol în Antarctica, devenind prima trupă care cântă pe toate cele șapte continente. Pe 8 decembrie 2019 se confirmă primul caz de COVID-19 în China. Pe 8 decembrie 2021, Bundestag-ul l-a ales pe social-democratul Olaf Scholz ca noul cancelar al Germaniei, înlocuindu-o pe Angela Merkel care a guvernat timp de 16 ani. Pe 8 decembrie 2024, președintele Siriei, Bashar al-Assad, părăsește Damascul, după ce a fost răsturnat, punând capăt președinției sale și regimului Ba'athist sirian după un total de 61 de ani. Opoziția siriană formează guvernul sirian de tranziție ca un guvern provizoriu.

Nașteri pe 8 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 8 decembrie, de la poetul latin Horațiu, născut pe 8 decembrie 65 î.Hr., sau Regina Maria Stuart a Scoției, născută pe 8 decembrie 1542, şi până la generalul român Ion Dragalina, născut pe 8 decembrie 1860, sau scriitoarea română Hortensia Papadat-Bengescu, născută pe 8 decembrie 1876.

Tot într-o zi de 8 decembrie s-au născut şi personalităţi precum istoricul român Constantin I. Moisil, născut pe 8 decembrie 1876, actorul austriac Maximilian Schell, născut pe 8 decembrie 1930, actorul american David Carradine, născut pe 8 decembrie 1936, cântăreţul american Jim Morrison, născut pe 8 decembrie 1943, actriţa americană Kim Basinger, născut pe 8 decembrie 1953, cântăreţul român Ștefan Hrușcă, născut pe 8 decembrie 1957, cântăreaţa irlandeză Sinéad O'Connor, născută pe 8 decembrie 1966, kickboxerul marocan Badr Hari, născut pe 8 decembrie 1984, sau baschetbalistul american Dwight Howard, născut pe 8 decembrie 1985.

Decese pe 8 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 8 decembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Oscar al II-lea al Suediei şi Norvegiei, decedat pe 8 decembrie 1907, politiciana ruso-israeliană Golda Meir, decedată pe 8 decembrie 1978, cântăreţul britanic John Lennon, decedat pe 8 decembrie 1980, sau astronautul american John Glenn, decedat pe 8 decembrie 2016.

România i-a pierdut într-o zi de 8 decembrie, printre alţii, pe tenorul Ion Dacian, decedat pe 8 decembrie 1981, poetul Marin Sorescu, decedat pe 8 decembrie 1996, sau actorul Ioan Fiscuteanu, decedat pe 8 decembrie 2007.

